Bleus : forfait de Tolisso et Kanté, remplacés par Guendouzi et Rabiot

Les milieux Corentin Tolisso et N'Golo Kanté, blessés, ont déclaré forfait pour les trois prochains matches qualificatifs au Mondial 2022, a annoncé mercredi la Fédération française de football, qui a appelé Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot en renfort. Tolisso a été "victime d'une blessure musculaire au mollet gauche" et Kanté est "insuffisamment rétabli" d'une blessure à la cheville gauche, a précisé l'encadrement des Bleus. Guendouzi et Rabiot rejoindront la sélection jeudi matin à Strasbourg, où la France affronte la Bosnie-Herzégovine mercredi (20h45) sans Olivier Giroud. Les champions du monde doivent ensuite se rendre à Kiev pour affronter l'Ukraine samedi, avant de recevoir la Finlande mardi à Lyon.

Bon début de saison de Guendouzi

Titulaire à l'Euro, Adrien Rabiot (19 sélections) n'avait pas été appelé initialement par Deschamps en raison d'un temps de jeu nul avec la Juventus Turin, qui l'a préservé en début de saison à cause d'une gêne musculaire à la cuisse gauche. Mais le milieu de 26 ans a disputé ses premières minutes en compétition samedi avec la Juve contre Empoli, comme titulaire.

Guendouzi (22 ans) avait été appelé en septembre et novembre 2019 par Deschamps, qui ne l'avait toutefois pas utilisé. Après une saison au Hertha Berlin, le milieu d'Arsenal réalise un bon début de saison en prêt à l'Olympique de Marseille, concrétisé samedi par un but contre Saint-Etienne. Pour mercredi, le sélectionneur fait donc face à deux absences au milieu de terrain. Il dispose néanmoins de Paul Pogba et Thomas Lemar, ainsi que des nouveaux venus Jordan Veretout et Aurélien Tchouaméni.