"Bienvenue au Kita Circus" : Raymond Domenech chahuté dès ses débuts au FC Nantes

Un retour chahuté en Ligue 1 pour Raymond Domenech. Le nouvel entraîneur du FC Nantes, 16e au classement du championnat, a été fraichement accueilli par les supporters du club. Tant pour sa personnalité clivante que pour son style de jeu, l'ancien sélectionneur des Bleus ne fait pas l'unanimité. Ce mercredi, les ultras de la Brigade Loire ont réservé un accueil spécial à l'ancien défenseur lors de son premier entrainement. Enceinte posée sur le bord du terrain, diffusant une musique de cirque et un message audio très clair : "Mesdames et Messieurs, bienvenue au Kita Circus".

Un lien de confiance rompu avec le président Kita

Le "Kita Circus", voici le surnom donné par les ultras du FC Nantes, en référence au président Waldemar Kita, qui en 13 ans au club a déjà utilisé 17 entraîneurs différents. Entre les supporters des Canaris et l'homme d'affaires franco-polonais, le lien de confiance est rompu. Pour Sébastien, un supporter nantais, le problème n'est pas Raymond Domenech, qui n'a pas entraîné de club depuis 1993, mais le président Kita.

"Il ne faut surtout pas se tromper de combat. Domenech c'est juste un des épisodes de l'œuvre que Kita est train de construire depuis 13 ans", s'insurge-t-il. "Il nous fait une nouvelle fois le coup du chiffon rouge, c’est-à-dire qu'il déplace le problème sur Domenech et tout le monde se focalise sur lui, mais le problème c'est Kita."

Il y avait donc eu un teasing avant l’entrée en scène intempestive d’une sono crachant la musique de la piste aux étoiles et des messages vraiment humoristiques (pas pour tout le monde) pendant l’entraînement #FCNantespic.twitter.com/adGyUZChi4 — Folliot Loïc (@loicfolliot) December 30, 2020

"Onze chèvres disposées sur un rectangle vert"

L'ambiance s'est crispée au fur et à mesure de l'entraînement, notamment quand les supporters ont ironisé sur leurs joueurs. "Et enfin le Kita Circus vous propose son traditionnel numéro animalier, en effet onze chèvres vont être disposées un peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon". Le ton est un peu monté entre joueurs et supporters. Le milieu Abdoulaye Touré a dû être retenu par ses coéquipiers pour ne pas aller s’expliquer avec les contestataires.

Entouré de deux gardes du corps, Waldemar Kita est venu en fin de séance sur le terrain pour s’entretenir avec les joueurs devant le staff au grand complet. Raymond Domenech sera présenté jeudi à 14h30 à la presse.