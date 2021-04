Bientôt des ballons Kipsta en Ligue 1 : pourquoi Decathlon cible le sport professionnel

DÉCRYPTAGE

Dans un an, les ballons Kipsta, une marque de Decathlon, pourront passer directement de vos pieds à ceux de… Kylian Mbappé. Le distributeur spécialisé dans le sport et la Ligue de football professionnel ont officialisé leur partenariat pour la Ligue 1, valable à partir de 2022. Un virage serré, qui n'a qu'un but : prouver que le groupe sait aussi faire du haut de gamme.

Un partenariat avec la NBA signé en janvier

Il s'agit d'un immense pari pour l'enseigne, qui permet aux Français de pratiquer à peu près n'importe quel sport, grâce notamment à des entrées de gamme abordables. Derrière ce contrat, on retrouve clairement les deux grandes stratégies du groupe. D'abord, celle de privilégier ses propres marques : Decathlon ne veut plus être un simple distributeur. L'enseigne met en avant ses produits maison, qui sont d'ailleurs de plus en plus perfectionnés, et mis au point par des ingénieurs maison.

Et puis, il y a la cible du sport professionnel, un virage aujourd'hui de plus en plus assumé. En janvier dernier, l'enseigne a même signé un contrat avec la NBA, devenant partenaire officiel du célébrissime championnat de basket américain.

300 magasins implantés en France

Quatre mois plus tard, ce nouveau partenariat se veut gagnant-gagnant. Pour Decathlon, dont le chiffre d'affaires est en dents de scie depuis quelques années, c'est évidemment une immense vitrine. Et pour la Ligue, c'est une manière de se rapprocher des fans grâce à la puissance du réseau du distributeur, qui compte pas moins de 300 magasins en France.