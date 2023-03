Basketball : Tony Parker va intégrer le Hall of Fame de la NBA, une première pour un Français

Pour l'icône du basket en France, l'heure de la consécration approche à grand pas. Tony Parker, emblématique meneur de San Antonio et de l'équipe de France, va faire son entrée au Hall of Fame de la NBA, rapporte le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, grand spécialiste du basket outre-Atlantique. Une grande première pour un joueur français. "TP" va donc s'assoir à la même table que Michael Jordan, Kobe Bryan, Kareem Abdul-Jabar et autres grands noms de la ligue nord-américaine qu'il aura fréquenté pendant 18 saisons. Son intronisation sera officialisée samedi à Houston lors du Final Four du championnat universitaire (NCAA).

Quatre titres NBA

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Tony Parker laisse derrière lui un palmarès florissant. Champion NBA à quatre reprises avec les Spurs de San Antonio (2003, 2005, 2007 et 2014), il est devenu une figure de cette franchise du Texas dans laquelle il a effectué la quasi intégralité de sa carrière. En dépit d'un gabarit modeste pour un basketteur (1,88m), "TP" a su se faire un nom outre-Atlantique dans cette NBA pourtant constellée de stars.

Outre ses accomplissements collectifs, le natif de Bruges en Belgique a également reçu pléthore d'honneurs sur le plan individuel. Sélectionné à six reprises au All-Star Game de la NBA, évènement annuel réunissant les meilleurs joueurs de la ligue, il a reçu en 2007 le titre de MVP (meilleur joueur) des finales NBA, remportées par les Spurs. En 2013 et 2014, il est élu meilleur basketteur européen de l'année par la FIBA. Il est aussi l'un des premiers joueurs non-américains à avoir triomphé dans une NBA où les locaux ont longtemps régné sans partage.

Joueur particulièrement rapide et vif, très adroit au tir à mi-distance, il met un point final à sa carrière en 2019 après une ultime saison sous le maillot des Hornets de Charlotte et présente un bilan très honorable de 15,5 points et 5,6 passes décisives de moyenne en saison régulière. Seule ombre au tableau : son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, établie à l'occasion des 75 ans de la ligue nord-américaine. Plusieurs observateurs avaient alors crié à l'injustice contre l'un des joueurs majeurs des Spurs au XXIe siècle.

D'autres grands noms récompensés

Cette fois-ci, l'ensemble de son œuvre est bel et bien sur le point d'être récompensé. Enfin diront certains. À Springfield dans le Massachussetts, où trône ce Hall of Fame, il poussera les portes du panthéon du basket américain aux côtés de son ancien entraîneur Gregg Popovitch. Le technicien de 74 ans dirige actuellement sa 26e saison à San Antonio et a joué un rôle majeur dans la carrière de Tony Parker qu'il a accompagné durant toute sa carrière dans le Texas. Cette cuvée 2023 récompensera également l'Allemand Dirk Nowitzki, star des Mavericks de Dallas, l'Espagnol Pau Gasol, joueur incontournable des Lakers de Los Angeles ou encore Dwayne Wade, triple champion NBA avec le Heat de Miami en 2006, 2012 et 2013.