Une antenne parisienne de la «Tony Parker Academy» va ouvrir ses portes à Saint-Ouen

La première antenne de la "Tony Parker Academy" a ouvert ses portes à Lyon en 2019, à l'endroit même où se trouve l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, le club français de basket-ball présidé par Tony Parker . La seconde antenne prendra place en région parisienne, sur l'Île-des-Vannes à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis dès 2024. Un projet accepté par la municipalité le 19 janvier dernier. "Ce sera un lieu qui incarnera la démocratisation de l'excellence sportive, éducative et culturelle", a expliqué Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen.

Vivre sa passion

La "Tony Parker Academy" est un centre de formation, un centre d'entraînement et une école d'arbitrage. "On va former des champions, des championnes mais aussi des citoyens parce qu'il y aura une valeur ajoutée éducative extrêmement forte", a-t-il détaillé. Ouverte aux jeunes filles et garçons dès 15 ans, l'école de Tony Parker et de son ami d’enfance Gaëtan Muller a un objectif : permettre aux jeunes de concilier sport et emploi.

Ce projet sportif sur l'Île-des-Vannes est le fruit d'une rencontre. "On s'est rendu compte rapidement, au bout de quelques heures d'échanges avec Tony qu'on partageait les mêmes valeurs républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, de travail, d'humilité, de générosité", confie Karim Bouamrane. "Ce projet, c'est la cristallisation de toutes ces valeurs."

L’Academy prendra place dans le complexe sportif de l'Île-des-Vannes et sa Grande Nef Lucien-Belloni, créée en 1971 par les architectes Pierre Chazanoff et Anatole Kopp. Un lieu qui a abrité dans les années 70 et 80 des concerts internationaux comme Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Pink Floyd. "L'objectif, c'est de renouer avec cette tradition culturelle qui nous a caractérisés", rapporte le maire de Saint-Ouen.

Le projet s'implante dans une dynamique nouvelle pour la ville de Saint-Ouen et permettra, en lien avec la métropole du Grand Paris, le département et la région, de réaménager les berges et les passerelles offrant ainsi un lien direct avec le reste de la ville.