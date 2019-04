NBA : Dirk Nowitzki, légende du basket européen, tire sa révérence

À 40 ans, et après plus de deux décennies passées à Dallas, Dirk Nowitzki a officialisé son départ à la retraite à l'issue de la rencontre entre les Mavericks et Phoenix, mardi soir (120-109). Une rencontre anecdotique, puisque les deux équipes étaient déjà éliminées de la course aux play-offs, et qui aura précédé une longue cérémonie en l'honneur de l'Allemand.

"Une aventure extraordinaire"

Dirk Nowitzki n'a pas totalement fini de fouler les parquets. Il lui reste encore un match à disputer, à San Antonio, dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais pour sa dernière à domicile, mardi, après avoir annoncé sa retraite, l'émotion était palpable. Une grande cérémonie a été organisée, avec la présence d'autres légendes de la NBA. Scottie Pippen, Charles Barkley et Larry Bird, les modèles de Dirk Nowitzki, étaient en effet présents. Très ému, l'Allemand a déclaré avoir vécu "une expérience extraordinaire", expliquant avoir pris cette décision pour des raisons physiques. Mark Cuban, le président de la franchise, a annoncé retirer le maillot de Dirk Nowitzki, le célèbre numéro 41, et qu'une statue en son honneur serait construite devant la salle des Mavericks. L'Allemand a inscrit plus de 30.000 points sous le maillot de Dallas, faisant de lui le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Seul européen élu MVP

Véritable légende de la NBA, Dirk Nowitzki n'a cependant pas toujours connu les étoiles. Arrivé aux États-Unis en 1998, il n'inscrit que 8,2 points par match lors de sa première saison, bien loin de sa moyenne de 20,7 points à l'issue des ses 21 saisons de l'autre côté de l'Atlantique. Premier européen à être élu meilleur joueur NBA (MVP) en 2007, il est à ce jour l'unique représentant du Vieux Continent à avoir glané cette récompense. Vainqueur de la NBA en 2011, il complète son palmarès avec une médaille d'argent à l'Euro 2005, avec l'Allemagne, et une médaille de bronze aux Championnats du monde en 2002.