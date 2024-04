Basket : Zaccharie Risacher en route pour la NBA, dans les pas de Victor Wembanyama

Il ne culmine pas à 2 mètres 23 comme Victor Wembanyama, mais du haut de ses 2 mètres 07, Zaccharie Risacher éclabousse l'Europe de son talent. Près de 11 points par match, un titre de meilleur jeune et une première finale européenne ce mardi soir.

"Pour le basket français, c'est quelque chose d'exceptionnel"

À 19 ans, le fils de l'ancien international Stéphane Risacher est du genre pressé. Couvé par Tony Parker à l'ASVEL, il a préféré partir pour s'aguerrir à Bourg-en-Bresse. Pari réussi sous la houlette de Frédéric Fauthoux, ancien coéquipier de son père : "Il fait 2 mètres 07 et Il court comme un joueur d'1 mètre 80, il a une grosse intelligence de jeu et en plus pour être complet, c'est un super gamin, c'est le gendre idéal presque. Il nous fait une saison exceptionnelle. Il a éclaboussé le monde entier par son grand talent. Les États-Unis veulent le récupérer. Pour le basket français, c'est quelque chose d'exceptionnel".

Depuis septembre, les scouts de la NBA affluent à l'Ekinox, la petite salle Burgienne, épaté par la maturité du garçon. Le 27 juin, lors de la draft, il devrait marcher dans les pas de Victor Wembanyama en étant sélectionné premier ou deuxième. Son principal adversaire ? Un autre Français, Alexandre Sarr. Le basket français, véritable pépinière de champions.