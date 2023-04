Basket : Tony Parker veut «rester président de l'Asvel jusqu'en 2030» avec comme objectif l'Euroligue

Le président de Villeurbanne, Tony Parker, a indiqué dimanche qu'il avait garanti à ses co-actionnaires vouloir rester "majoritaire et président de l'Asvel jusqu'en 2030", avec l'espoir de "gagner l'Euroligue" d'ici là, et annoncé l'arrivée d'un important partenaire. "Oui, je voudrais gagner l'Euroligue un jour. Je ne l'ai jamais caché. J'ai eu une grosse réunion avec mes actionnaires et je leur ai garanti que je resterais majoritaire et président du club jusqu'en 2030. Donc j'espère que nous le ferons avant 2030", a-t-il confié au quotidien régional Le Progrès.

Président depuis 2014 du club champion de France en titre, Tony Parker avait annoncé le 17 février son intention d'échanger ses actions "Asvel" contre des titres Smart Good Things, une société dont il est directeur général délégué et administrateur et dont il serait devenu le deuxième actionnaire derrière l'homme d'affaires franco-israélien Serge Bueno. L'objectif affiché de Parker était de permettre à l'Asvel de faire progresser son budget jusqu'à 25 millions d'euros pour les garçons (contre 18 millions cette saison) et à 15 millions d'euros pour l'équipe féminine.

Nouveau sponsor

Toutefois, OL Groupe, actionnaire à hauteur de 33,33%, et LDLC, également au capital, partenaire titre de l'équipe villeurbannaise, s'étaient notamment opposés à cette prise de pouvoir de Serge Bueno. Au final, Smart Good Things va s'effacer et sera remplacé par un partenaire puissant, qui n'entrera pas au capital, avec en perspective une augmentation du budget du club, Tony Parker annonçant également "une levée de fonds avec (ses) actionnaires du moment grâce à une participation à la hausse" de chacun d'entre eux.

"Je ne peux pas dire le nom du nouveau sponsor mais nous avons signé pour trois ans et c'est le plus gros contrat qu'on n'ait jamais eu l'Asvel depuis que je suis président", a-t-il affirmé. Le quadruple champion de NBA, qui va être intronisé au Hall of Fame, a avancé que l'Américain John Textor, propriétaire d'OL Groupe, voudrait "étendre son rôle d'ambassadeur de l'Olympique lyonnais notamment dans son développement aux Etats-Unis" et voudrait qu'il revienne dans le conseil d'administration. Tony Parker en est sorti au moment de la cession du club de football en décembre.

Pénalisé jeudi par le retrait de deux victoires et par une amende de 100.000 euros pour n'avoir pas transmis des documents sur les contrats de deux joueurs, l'Asvel Villeurbanne, qui reçoit Roanne dimanche (17H00), est 7e du championnat de France élite. Il occupe par ailleurs la 18e et dernière place en Euroligue (8 victoires pour 24 défaites).