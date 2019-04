Basket : le tableau des play-offs NBA

Tony Parker ne participera pas, pour la première fois depuis ses débuts NBA en 2001, aux play-offs après l'élimination de son équipe, Charlotte, mercredi, tandis que sa fin de saison alimente les rumeurs sur un possible départ à la retraite. Parker, 36 ans, a suivi en spectateur le match de la dernière chance, perdu à domicile par les Hornets face à Orlando (122-114).

"On a vu une dernière fois un joueur historique de la NBA réussir un grand match"

Il n'est pas le seul glorieux anciens à avoir tiré un trait sur sa saison : Dwyane Wade et Dirk Nowitzkii ont fait des étincelles une dernière. Le premier a fait ses adieux à la NB à Brooklyn devant des spectateurs enthousiastes, dont ses meilleurs amis, LeBron James, Carmelo Anthony et Chris Paul. Le triple champion NBA a perdu son dernier match avec Miami (113-94), mais il s'est offert à 37 ans un ultime "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 25 points, 11 rebonds et 10 passes.

Quant à Nowitzki, célébré la veille à Dallas où il a joué pendant 21 saisons, a disputé à 40 ans son dernier match sur le parquet du grand rival texan, San Antonio. L'Allemand, sixième meilleur marqueur de l'histoire, sacré champion NBA en 2011 et seul Européen à avoir remporté le trophée de meilleur joueur NBA (MVP), a marqué 20 points et capté dix rebonds lors de la défaite des Mavericks face aux Spurs (105-94). "On a vu une dernière fois un joueur historique de la NBA réussir un grand match", s'est félicité l'emblématique entraîneur des Spurs, Gregg Popovich

Conférence Est :

Milwaukee (1er) - Détroit (8e)

Toronto (2e) - Orlando (7e)

Philadelphie (3e) - Brooklyn (6e)

Boston (4e) - Indiana (5e)

Conférence Ouest :

Golden State (1er) - LA Clippers (8e)

Denver (2e) - San Antonio (7e)

Portland (3e) - Oklahoma City (6e)

Houston (4e) - Utah (5e)

Les play-offs débutent samedi. Chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée pour le tour suivant.