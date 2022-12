Basket : à l'Accor Arena de Bercy, tous les feux de projecteurs braqués sur Victor Wembanyama

Le All-Star Game, comme on l'appelle aux Etats-Unis, se tient ce jeudi. Le concept ? Les meilleurs joueurs français du championnat affrontent les meilleurs étrangers. Un rendez-vous sportif à retrouver à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Et cette année, le prodige du basket français Victor Wembanyama attire tous les regards.

Même au milieu des meilleurs basketteurs français, on ne voit que lui et ses 2m21 : Victor Wembanyama est le meilleur marqueur, meilleur contreur et meilleur rebondeur du championnat de France. Tous ces titres avant ses 19 ans.

Le jeune homme dispute ce jeudi son tout premier All-Star Game... Mais toujours avec la même décontraction. "Je vais chercher à m'amuser, faire du beau jeu", confie-t-il à Europe 1. "J'ai vraiment envie de gagner, alors je vais bien m'échauffer, je vais faire des passes et ça va bien se passer."

De la visibilité pour Victor Wembanyama

Les spectateurs seront plus de 15.000 ce jeudi soir dans les tribunes de Bercy pour admirer le joyau du basket français. Un match qui sera aussi diffusé aux États-Unis, sur la plateforme de la NBA. Un engouement incroyable qui réjouit les acteurs du basket hexagonal. "C'est très bien ce qui se passe pour le basket français", salue Giovanni Oniangue, coéquipier de Victor Wembanyama. "Ça ramène beaucoup de visibilité. Ça permet aussi de regarder le championnat et de voir aussi comment il évolue d'année en année."

Pour le public, c'est aussi une des dernières occasions de profiter de Victor Wembanyama. Au printemps 2023, le jeune homme devrait s'envoler pour les États-Unis et la draft de la NBA. On l'annonce même comme le premier choix : une grande première pour le basket tricolore.