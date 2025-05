Ballon d'Or : la date de l'édition 2025 dévoilée

Le magazine "France Football" a dévoilé la date de remise du prochain Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, à Paris. Les nommés, dont les 30 joueurs en lice pour la plus prestigieuse des récompenses du foot, seront révélés début août, ont également précisé les organisateurs.

Le Ballon d'Or 2025 sera décerné le 22 septembre à Paris, a annoncé lundi le magazine France Football, créateur et organisateur du plus prestigieux trophée individuel de la discipline. Treize prix au total seront distribués, dont les Ballons d'Or masculin et féminin qui récompenseront les meilleurs joueurs de la saison 2024-2025, au cours d'une soirée prévue au Théâtre du Châtelet à Paris, en partenariat avec l'UEFA.

Autant de prix pour les hommes que pour les femmes

Pour la première fois, il y aura autant de prix pour les hommes que pour les femmes puisque les trophées de la meilleure jeune joueuse, de la meilleure gardienne et de la meilleure buteuse en club et en sélection s'ajouteront au palmarès. Les nommés, dont les 30 joueurs en lice pour le Ballon d'Or, seront révélés début août, ont également précisé les organisateurs.

L'an dernier, le Ballon d'Or avait été remporté par le milieu de terrain espagnol de Manchester City Rodri et la milieu de terrain espagnole du FC Barcelone Aitana Bonmati. La cérémonie de 2024 avait été précédée d'une énorme polémique avec le boycott du Real Madrid, furieux du sacre de Rodri au détriment du Brésilien Vinicius.

Le Ballon d'Or est attribué d'après le vote d'un jury de journalistes, un par pays du Top 100 du classement Fifa pour le lauréat masculin, un par pays du Top 50 du classement Fifa côté féminin.