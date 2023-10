Football : Ballon d'or, trophée Kopa... Comment les lauréats sont-ils choisis ?

Quelques jours après avoir notamment visité les locaux d'Europe 1 et Le studio des légendes présenté par Jacques Vendroux, le trophée du Ballon d'or sera décerné à un footballeur ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris, au cours d'une cérémonie diffusée sur La chaîne L'Équipe. D'autres prix tout aussi prestigieux sont remis, à l'instar du trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune. Mais comment les vainqueurs sont-ils choisis ? Le directeur de la rédaction de la chaîne, Marc Las, était l'invité d'Europe 1 pour détailler les processus de vote.

D'abord, pour le trophée Kopa, "ce sont les anciens Ballons d'or qui votent, ce ne sont pas des journalistes, ni le grand public", explique-t-il au micro de Jacques Vendroux. "Ils choisissent trois joueurs : un numéro 1 qui va marquer cinq points, un numéro 2 qui va marquer trois points, et un numéro 3 qui va marquer un point. Celui qui aura le plus de points aura le trophée Kopa", précise Marc Las.

Une méthode similaire pour le Ballon d'or et le trophée Yachine

Pour le fameux Ballon d'or, et aussi pour le trophée Yachine qui sacre le meilleur gardien de l'année, le fonctionnement est différent. "Ce sont 100 journalistes du monde entier - qui correspondent aux 100 premiers pays du classement Fifa - qui choisissent leur top 5. Chaque place donne un certain nombre de points, et le joueur qui en a le plus est élu Ballon d'or", expose Marc Las.

"C'est un vote mondial", poursuit le directeur de la rédaction de La chaîne L'Équipe, qui précise que "des journalistes sont sélectionnés par leur qualité. Quand je vois la liste de certains votants dans certains pays, ce sont des experts du football". Et ces amateurs reconnus du ballon rond ont forcément une "certaine subjectivité" dans leur vote, enchérit-il : "Certains aiment le beau football où on fait une dizaine de passes, d'autres aiment les joueurs qui dribblent".

50 journalistes élisent le Ballon d'or féminin

Au total, huit prix sont décernés au cours de la cérémonie, et parmi eux, un Ballon d'or féminin attribué depuis l'édition 2018. Pour ce trophée, "ce sont 50 autres journalistes qui correspondent également aux 50 premiers pays du classement Fifa qui votent", renseigne Marc Las.

Il faut enfin préciser que le Ballon d'or est organisé par le magazine France Football, à l'origine de ce prix en 1956. Ce sont "les équipes de ce titre qui mettent en place ces règlements et qui suivent le travail fait par les prédécesseurs", tient à rappeler le directeur de la rédaction de La chaîne L'Équipe. Il ne reste plus qu'à savoir qui va succéder aux lauréats 2022, et notamment au Français Karim Benzema. Réponse lundi soir à partir de 21 heures.