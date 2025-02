Auxerre-OM : «Un moment difficile à vivre», l'arbitre violemment critiqué prend la parole

Jérémy Stinat, l'abritre de la rencontre Auxerre-OM, a pris la parole après avoir été victime de la colère du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. L'ancien défenseur de Bordeaux se dit dans un "moment difficile à vivre" et estime devoir faire désormais "attention à tout".

"C'est de la corruption !", "championnat de m*rde"... Samedi, lors du match de la 23ᵉ journée de Ligue 1 opposant Auxerre à l'Olympique de Marseille, le président du club phocéen, Pablo Longoria, s'en est violemment pris à l'arbitrage français, au championniat français et plus particulièrement à l'arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, après avoir sanctionné d'un carton rouge l'un des joueurs de l'OM (Derek Cornelius) et refusé d'accorder un penalty à Quentin Merlin. Les Olympiens ont finalement été défaits à Auxerre (3-0).

Souvent au cœur de polémiques, les arbitres de Ligue 1 n'ont pas tendance à s'exprimer. Pourtant, face à une haine qui se déferle sur les réseaux sociaux, Jérémy Stinat s'est confié au quotidien régional Sud Ouest. "C'est un moment difficile à vivre. Désormais, on fait attention à tout. Nous sommes une famille discrète, qui veut garder son cadre de vie intact", a affirmé l'ancien footballeur des Girondins de Bordeaux.

Plainte déposée pour "menaces de mort"

Depuis cet incident, le patron de l'OM a présenté ses excuses lundi. "Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même", a estimé Pablo Longoria auprès de l'AFP. De son côté, le syndicat des arbitres de football (Safe) a saisi dimanche le Comité national d'éthique, en plus de l'annonce de Jérôme Brisard, autre arbitre français, qui révélait que tous les arbitres centraux de Ligue 1 allaient saisir les procureurs de leur région afin de porter plainte pour diffamation contre le président de l'Olympique de Marseille.

Avant la rencontre, les pneus des véhicules de Jérémy Stinat ont été crevés. Bien que le procureur de Dax ait annoncé mardi que ces actes "ne présentent en l'état pas de lien avéré avec l'activité professionnelle de M. Stinat", l'arbitre français de 46 ans est tout de même perturbé et porte plainte pour "menaces de mort" et "dégradations de véhicules", affirmant que son quotidien a "changé" depuis le match. "Je ne pensais pas que des trucs comme ça puissent arriver chez nous", assure-t-il.

Jérémy Stinat, déjà vivement critiqué depuis des années

Ce n'est pas la première fois que l'arbitrage de l'ex-défenseur est durement remis en question par un président de club. En août 2022, l'Olympique Lyonnais se déplaçait à Reims et arrachait le nul dans les dernières minutes grâce à un but de Moussa Dembélé. Les Rémois, à dix depuis la 63ᵉ minute et le carton rouge de Dion Lopy, n'avaient pas réussi à conserver la victoire et les trois points.

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, était alors très remonté contre Jérémy Stinat. "Il y a un problème avec l'arbitrage français. Je lui ai dit [à Jérémy Stinat, ndlr] qu'ils avaient été nuls. Alors, il l'a noté dans son petit calepin et je vais sûrement prendre six mois", affirmait-il. Avant de conclure : "Il y a erreur sur erreur, toujours du même côté. Il y en a larre ! Cela commence à bien faire".