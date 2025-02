Ligue 1 : le syndicat des arbitres saisit le Comité d'éthique après les propos de Longoria

Le syndicat des arbitres de football (Safe) a saisi dimanche le Comité national d'éthique après les propos du président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria qui a parlé de "corruption" après la défaite à Auxerre (3-0) samedi soir.

Le syndicat des arbitres de football (Safe) a saisi dimanche le Comité national d'éthique après les propos du président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria qui a parlé de "corruption" après la défaite à Auxerre (3-0) samedi soir. Le président de la Fédération française (FFF) Philippe Diallo a également condamné "avec la plus grande fermeté" ces propos dans un communiqué dimanche.

"Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français"

"Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus ! Perdre un match ne peut justifier de remettre en cause la probité des arbitres français", a écrit le Syndicat des arbitres de football d'élite dans un communiqué.

Les "propos particulièrement scandaleux" de Longoria jettent "en pâture tous les arbitres officiant aux niveaux professionnels mais aussi amateurs", a ajouté le Safe. "Des plaintes seront déposées pour diffamation. Et contre toutes les personnes à l'origine des messages haineux et des menaces de mort reçues depuis hier soir", a affirmé le syndicat, en plus de sa décision de "saisir le Comité national d'éthique".

Fabrizio Ravanelli a qualifié de "scandaleux" l'arbitrage

Le président de l'OM Pablo Longoria a lancé la phrase "c'est de la vraie corruption!" en passant devant les journalistes dans les couloirs du stade Abbé-Deschamps après le large revers contre Auxerre.

Autre dirigeant marseillais furieux contre l'arbitrage, le conseiller sportif et institutionnel Fabrizio Ravanelli a qualifié de "scandaleux" l'arbitrage de Jérémy Stinat. Il "a fait n'importe quoi", a estimé l'Italien. L'OM conteste notamment le second carton jaune valant exclusion de Derek Cornelius et réclame un penalty pour une faute supposée sur Quentin Merlin. Les joueurs ont quant à eux plutôt attribué la défaite à leur mauvaise performance.

Avant la rencontre, l'OM avait regretté le choix de l'arbitre

Avant la rencontre, l'OM avait publiquement regretté que Jérémy Stinat soit désigné pour cette rencontre. Il était le quatrième arbitre du match de Coupe de France contre Lille, qui a valu au directeur du football Medhi Benatia d'être suspendu trois mois.

Le Safe "appelle plus que jamais les présidents de clubs à faire preuve de toujours plus de retenue et de responsabilité, en ne cédant pas à la tentation trop facile d'accuser les arbitres de tous les maux", a conclu le syndicat. "Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par les dirigeants de l'Olympique de Marseille à l'encontre de l'arbitrage français en général" et de Jérémy Stinat "en particulier", a réagi le président de la FFF Diallo.

"Remettre en question l'intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable", a-t-il ajouté, et "de tels propos nuisent gravement à l'image de notre championnat".