Les Bleus sur le chemin de l'Euro 2024 : quel camp de base ?

Dans un peu plus de six mois, commencera l'Euro de football en Allemagne. Le match d’ouverture opposera les Allemands aux Écossais à Munich le 14 juin prochain. Les Bleus connaissent quant à eux leurs deux adversaires : l'Autriche et les Pays-Bas, le troisième adversaire est un barragiste qui pourrait être la Pologne. Les Français vont désormais préparer cette grande compétition et notamment trouver un camp de base.

>> Retrouvez Europe 1 Matin en replay et en podcast ici

Un hôtel 4 étoiles avec piscine et jardin

Lors du dernier Euro, les Bleus s’étaient plaints de leur hôtel. En pleine épidémie de Covid, les joueurs étaient restés enfermés plusieurs jours dans un établissement ne disposant pas d'espace extérieur à Budapest. Pas question de refaire la même erreur. Depuis plusieurs semaines, la fédération est à la recherche d'un lieu agréable, confirme Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. "C'est important d'avoir un camp de base, c'est important d'avoir un bon terrain d'entraînement. C'est ce qu'on avait au Qatar, c'est ce qu'on avait en Russie. Ce qui nous a aussi permis de faire d'excellentes performances. C'est en route, ce n'est pas encore complètement validé, mais ça ira encore dans le bon sens dans les semaines qui viennent."

Le lieu de vie devrait être situé à l'ouest de l’Allemagne, où les Bleus doivent jouer deux matches. Sans doute proche de Dortmund, l'établissement sera un hôtel 4 étoiles avec piscine, jardin, non loin d'un stade d'entraînement. Au micro d'Europe 1, Guy Stéphan a également confirmé la tenue de plusieurs matches amicaux, dont un à Lyon en mars face à l'Allemagne. Didier Deschamps donnera sa liste définitive mi-mai pour cet Euro. Olivier Giroud pourrait y jouer sa dernière compétition internationale avant sa retraite.