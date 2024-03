Équipe de France : Kylian Mbappé affirme n'avoir «rien à annoncer» concernant son avenir

L'attaquant et capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a refusé de se prononcer sur son avenir et de confirmer son départ du PSG en fin de saison, vendredi à Lyon à la veille du match amical France-Allemagne, assurant qu'il n'avait "rien à annoncer".

"Je n'ai rien annoncé jusque-là parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurais quelque chose à dire, je le ferai. Je ne me suis jamais caché, je n'ai pas peur. Mais désolé de vous décevoir, je n'ai rien de croustillant à vous annoncer", a expliqué le joueur du PSG, interrogé sur son futur en club.

Le Real Madrid grandissime favori

Selon une source proche du dossier, Mbappé a pourtant indiqué début février aux dirigeants parisiens qu'il quitterait le club de la capitale l'été prochain, sept ans après son arrivée à Paris. Le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir le champion du monde 2018.

"On est dans un sprint final, engagé dans toutes les compétitions. L'idée de faire le triplé (L1, Coupe de France, Ligue des champions, NDLR) est beaucoup plus importante que la question de savoir si je vais rester ou pas. Il y a des matches importants qui arrivent, on est concentré sur ça, je mets toute mon énergie et toutes mes forces dans ça", a également affirmé Mbappé.