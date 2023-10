Football : les Bleus valident leur qualification pour l'Euro 2024 après leur victoire contre les Pays-Bas

Mission accomplie: l'équipe de France a obtenu son billet pour l'Euro-2024 en dominant les Pays-Bas 2-1 grâce à un doublé de sa star Kylian Mbappé, qui a mis un terme à sa disette au meilleur moment, vendredi à Amsterdam. Il ne faut jamais enterrer trop vite le capitaine des Bleus. Muet depuis quatre rencontres avec le PSG et inefficace en sélection depuis le 19 juin, le crack de Bondy s'est réveillé là où on l'attendait pour propulser les siens en phase finale du Championnat d'Europe (14 juin-14 juillet en Allemagne).

Mbappé dépasse Platini

En inscrivant ses 41e et 42e buts sur la scène internationale et en dépassant la légende Michel Platini (7e, 53e), Mbappé s'est de nouveau érigé en sauveur, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps. Le ticket pour l'Euro en poche, le sélectionneur peut désormais se projeter tranquillement vers le grand rendez-vous continental et vivre une fin d'année paisible, en attendant le tirage au sort du tournoi, prévu le 2 décembre à Hambourg.

Ce succès et cette qualification ne font que couronner une année quasiment sans faute pour "DD" dont les hommes auront survolé leur groupe B avec jusqu'ici six victoires et un seul but encaissé, après la réduction du score des Néerlandais par l'intermédiaire de Quilindschy Hartman (83e). Le seul accroc de 2023 a été enregistré en amical en Allemagne le mois dernier (2-1) mais cette défaite, subie avec une équipe largement remaniée et sans Mbappé, apparaît totalement anecdotique au vu de la domination des Bleus au cours de cette campagne qualificative.

Le grand mérite de Deschamps aura été de surfer sur le magnifique parcours des siens au Mondial-2022 et d'avoir su régénérer son équipe après la retraite internationale de plusieurs glorieux anciens (Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema, Steve Mandanda). Face à une telle machine, les Bataves, décimés par les blessures et privés de nombreux cadres (Sven Botman, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Cody Gakpo), pouvaient difficilement lutter.

Solidité et maturité

Les vice-champions du monde français n'ont pourtant pas surclassé leurs adversaires comme à l'aller en mars au Stade de France (4-0). Mais ils ont fait preuve de plus de maturité et de solidité après l'ouverture du score de Mbappé à la suite d'un beau travail du trio Coman-Griezmann-Clauss, malgré les incursions de Xavi Simons, le plus dangereux des Oranje. Le 2e but du Parisien, un chef d'oeuvre de frappe en pleine lucarne, n'a fait que confirmer la mainmise française.

Si les Tricolores ne se sont pas créé une avalanche d'occasions, leur maîtrise a été totale et la charnière centrale inédite (Ibrahima Konaté-Lucas Hernandez), en l'absence de Dayot Upamecano, forfait sur blessure, n'a rien laissé passer avant le but de Hartman, qui a empêché Mike Maignan de rester invaincu en qualifications. La belle prestation de Jonathan Clauss, auteur d'une passe décisive, est également une bonne nouvelle pour Deschamps alors que le poste d'arrière droit a souvent été considéré comme le maillon faible des Bleus ces derniers temps.

Seul Randal Kolo Muani peut encore une fois s'estimer frustré par sa performance. Le néo-Parisien a du mal à s'imposer à la pointe de l'attaque et l'ombre du vétéran Olivier Giroud continue de planer au-dessus de sa tête. Sans but depuis celui inscrit en demi-finale de la Coupe du monde contre le Maroc, l'ex-Nantais n'a toujours pas trouvé sa place en sélection. Mais tant que les Français possèdent en leur sein un génie de la trempe de Mbappé, il ne peut pas leur arriver grand chose.