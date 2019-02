Australie : le régulateur des médias valide une caricature controversée de Serena Williams

La caricature controversée de Serena Williams publiée en septembre par le journal australien Herald Sun et qui avait été taxée de raciste et sexiste n'a pas enfreint les règles éthiques de la presse, a estimé lundi le régulateur australien des médias.

Caricaturée lors de la finale de l'US Open. La star américaine de tennis avait auparavant écopé de 17.000 dollars d'amende pour trois avertissements pour s'en être pris à l'arbitre lors de la finale de l'US Open perdue contre la Japonaise Naomi Osaka. Un événement que le caricaturiste australien Mark Knight avait raconté dans un dessin publié par le Herald Sun, où l'on voyait une Williams aux grosses lèvres et à l'allure masculine en train de piquer une crise et de sauter sur sa raquette cassée, avec une tétine tombée sur le court.

When a cartoon drawing of #SerenaWilliams clearly using caricatures of stereotypes of black people is *not judged to be racist* by the Press Watchdog you have to wonder exactly when something is called racist. https://t.co/w8AN1OcK0Ppic.twitter.com/kuI2FoM8vO