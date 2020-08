Arsène Wenger : "La Ligue 1 s’est affaiblie, on le voit avec les résultats en Europe"

INTERVIEW

Arsène Wenger garde un regard aiguisé sur le monde du ballon rond. L’ancien entraîneur d’Arsenal, dorénavant chargé du développement du football mondial à la Fifa, a donné son point de vue sur le foot français, dimanche sur Europe 1 au micro de Charles Villeneuve. S’il ne tarit pas d’éloges sur les Bleus, "une très forte équipe nationale", et sur la formation française, qui dispose selon lui du "meilleur réservoir au monde", il se montre en revanche nettement plus circonspect sur le niveau de la Ligue 1.

"La France a de très bons joueurs. Par contre, le championnat français s'est affaibli, puisque on ne peut pas garder nos meilleurs joueurs", a déploré Arsène Wenger.

"On voit les résultats au niveau européen"

L’Alsacien a ensuite expliqué les raisons de cet affaiblissement. "Quand les joueurs arrivent à maturité à 23-24 ans, ils partent à l'étranger. Ceux qui reviennent sont souvent ceux qui ne réussissent pas totalement à l'étranger, mais ça ne suffit pas", a pointé du doigt Arsène Wenger. "On voit les résultats au niveau européen, à l'exception du PSG, qui a les moyens des grands clubs anglais avec un budget au-dessus de 500 millions d'euros. Avec ce budget, vous avez accès aux grands joueurs", analyse-t-il.

Si Lyon a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison, les résultats européens des clubs français (hors PSG) ont été globalement décevants ces dernières années, hormis les beaux parcours de Monaco (demi-finale de Ligue des champions 2017) et de l’OM (finale de la Ligue Europa en 2018).

"Quand la saison prochaine va commencer, on se demandera tous qui va finir deuxième"

Arsène Wenger a également réfuté l’argument, souvent utilisé en France, du manque de compétitivité de la Ligue 1 pour expliquer les difficultés du PSG en Ligue des champions. "Il ne faut pas trouver des fausses raisons au fait que le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des champions. Même le Real Madrid ne l'a pas gagné parfois pendant 10-15 ans, puis d'un coup ils l'ont gagné trois fois de suite", a-t-il jugé.

L'icône d’Arsenal a cependant reconnu que un "manque d’intérêt" de la Ligue 1, du fait de l’écart entre le PSG et les autres équipes. "Le manque de compétition joue à mon avis pour l'intérêt du championnat national, parce que quand la saison prochaine va commencer, on se demandera tous qui va finir deuxième. Et ça, c'est pas normal. Pas nécessairement pour la Ligue des champions, mais pour l'intérêt du championnat national", a soutenu Arsène Wenger.