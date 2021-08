Après un premier entraînement avec le PSG, Messi présenté samedi au Parc des Princes

Le PSG affronte Strasbourg, samedi mais il faudra encore être patient pour voir la star Lionel Messi sur le terrain. Ce dernier ne jouera pas ce match, même s'il a déjà pris le chemin de l'entraînement. Rarement un simple échauffement aura suscité autant d'intérêt. Sur le terrain du Camp des Loges, les flashs ont crépité plus que jamais.

"Je le vois très motivé et très heureux ici"

Avec Lionel Messi, l'évènement est permanent, et le premier entraînement de la star argentine avec le PSG - ouvert aux médias - n'a pas fait exception. Au cours de cette session, Lionel Messi s'est montré particulièrement complice avec Neymar. Les deux anciens coéquipiers du Barça n'ont cessé d'échanger des sourires, et ont même fait les exercices physiques ensemble. Dans la foulée, l'entraîneur Mauricio Pochettino s'est exprimé sur l'arrivée du sextuple Ballon d'Or à Paris. Il n'en a pas perdu une miette. "C'était un peu comme une émission de téléréalité ces derniers jours autour du Paris Saint-Germain", dit-il. "Léo a été reçu de façon incroyable par ses coéquipiers. C'est un joueur forcément spécial pour tout ce qu'il représente comme joueur, comme homme. Je suis son entraîneur, mais je suis aussi argentin et j'admire un joueur de sa classe. Je le vois très motivé et très heureux ici."

Malgré son enthousiasme visible à l'entraînement, Lionel Messi, qui revient d'un mois de vacances, n'est toutefois pas encore prêt à faire ses débuts. Il faudra en effet patienter encore quelques jours ou quelques semaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas sur la pelouse, samedi, face à Strasbourg. À 19h30, comme les quatre autres recrues du PSG, il sera officiellement présenté aux 45.000 supporters d'un Parc des Princes qu'on imagine en ébullition.