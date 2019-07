Appli, pronos, jeu vidéo : le Tour de France, ce n'est pas qu'à la télé !

TOUR DE FRANCE

Top départ pour le Tour de France ! Cette édition, qui marque les 100 ans du célèbre maillot jaune, s'élance de Bruxelles samedi et ralliera, comme à son habitude, les Champs-Élysées, le 28 juillet. Les 176 coureurs sur la ligne de départ vont se disputer les 21 étapes au programme, avec de nombreux moments forts en perspective, devant les yeux ébahis des amateurs de cyclisme du monde entier. Mais, le Tour de France, ça ne se passe pas que sur les routes ou à la télé…

L'appli du Tour, un indispensable

Si vous ne pouvez pas vous passer de votre téléphone, il vous faut obligatoirement l’appli officielle du Tour de France. On y trouve toutes les infos sur la course : les équipes, les coureurs, le classement en temps réel, etc. Pour ceux qui sont au travail ou en voiture pendant les étapes, l’appli propose aussi un live de la course, avec le profil de l'étape du jour et les principaux événements sur la route.

L'appli est aussi pensée pour ceux qui vont ont la chance d’aller voir les coureurs en vrai. Elle recense l'emplacement du village départ, les points d'accès à la route du Tour et - c'est hautement important - l'heure de passage de la caravane selon votre localisation. Bref, Tour de France 2019, c'est l’appli indispensable si vous comptez suivre le Tour de France.

>> Téléchargez Tour de France 2019 sur l'AppStore ou sur Androïd

Le plaisir des pronos sans le risque

Maintenant que vous êtes bien renseigné, vous avez peut-être envie de vous risquer à quelques pronostics. Allez, cette année, c’est la bonne, on se dit qu’un Français va enfin l’emporter ! Bon, le pari est risqué, on l'admet. Alors, si vous ne voulez pas risquer de perdre votre budget vacances, on vous conseille le site Fantacycling. Ici, on parie juste pour le plaisir sur chaque étape. C’est amusant et ça ne coûte rien. Il suffit de s'inscrire puis d'enregistrer ses pronostics au plus tard quelques minutes avant le départ de l'étape.

On peut même aller plus loin avec un jeu de "fantasy" : Fantateam, sorte de Mon Petit Gazon de la Grande Boucle. On choisit 9 coureurs parmi les 176 au départ et on crée sa propre équipe. Le budget est limité donc il faut trouver le juste équilibre entre les valeurs sûres et des paris plus ou moins risqués. Les performances réelles de nos coureurs sur la route du Tour nous rapportent des points et déterminent notre classement. On peut inviter ses amis, créer une ligue et il y a des lots à gagner.

À l'assaut du Tourmalet… manette en main

Et si on veut revivre le frisson de chaque étape, il y a carrément le jeu officiel Tour de France 2019, une licence développée par le studio français Cyanide, sur PS4 et Xbox One. Pour les connaisseurs, c’est une variante de Pro Cycling Manager, la référence des jeux de cyclisme. Mais le jeu du Tour de France 2019 se veut plus accessible. Même s’il y a un mode carrière pour les fans de gestion, le vrai plaisir du jeu, c’est simplement de disputer des courses, à commencer par le Tour de France.

On choisit son équipe et c’est parti pour les 21 étapes. On doit gérer l’ensemble de ses coureurs et en choisir un en particulier qu’on contrôle pendant l’étape pour essayer de la remporter. Une seule étape peut prendre jusqu'à une heure mais il est possible d'accélérer le temps, une fonction bien pratique pour les étapes de plat. Il faut être honnête, le jeu n’est pas très beau : les graphismes, peu détaillés, ont bien cinq ans de retard et les coureurs ne sont pas modélisés. Par ailleurs, des bugs d'affichage peuvent gêner la partie. Mais ces défauts n'entachent que peu le plaisir grisant de jouer des coudes dans un sprint ou d’attaquer dans le Tourmalet !

Surtout, Tour de France 2019 propose un contenu très riche qui offre une grande durée de vie pour son prix (50 euros). En plus du Tour de France, on peut disputer le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice et des classiques comme Paris-Roubaix. Entre deux courses, le mode défi (descente ou sprint) devrait aussi vous occuper quelques heures. Et les plus acharnés pourront se jeter sur les deux modes carrière, soit dans la voiture d'un manager d'équipe, soit directement sur la selle en créant leur coureur.