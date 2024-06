Alcaraz-Zverev : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale masculine de Roland-Garros 2024 ?

L'édition 2024 de Roland-Garros s'apprête à se refermer ce dimanche. La finale du simple messieurs opposant l'Allemand Alexander Zverev, tête de série 4, à l'Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série 3, a lieu ce dimanche sur le court central Philippe-Chatrier. Un dénouement qui succédera à celui du tournoi féminin, remporté par la Polonaise Iga Swiatek pour la quatrième fois de sa carrière.

Une affiche inédite en finale de Roland-Garros

La particularité de la finale messieurs réside dans son caractère inédit : c'est la première fois que les deux hommes se hissent en finale des Internationaux de France. Ils s'étaient affrontés il y a deux ans, sur le même court central, au stade des quarts de finale de la compétition, avec à la clé une victoire du joueur allemand en quatre sets. Alexander Zverev, tombeur de la légende Rafael Nadal au premier tour, va chercher à s'accaparer son premier titre en Grand Chelem, quand son adversaire du jour, de six ans son cadet, en compte déjà deux (US Open 2022 et Wimbledon 2023).

Alors, pour ne pas rater le dénouement tant attendu des Internationaux de France et cette finale qui promet du grand spectacle, les fans de tennis pourront écouter Europe 1, radio officielle du tournoi, dès 15 heures, au moment de l'entrée des joueurs. Autour du consultant de la station, Cédric Pioline, les journalistes Cédric Chasseur et Axel May commenteront la rencontre en direct.

Aussi, les téléspectateurs auront le choix entre plusieurs diffuseurs. Les équipes de France 2 prendront l'antenne dès 14h15. Il sera également possible de suivre la finale sur la plateforme France.tv, et sur Amazon Prime Video qui codiffuse le dernier carré de la compétition.