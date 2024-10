Affaire Mbappé : son avocate prend la parole et affirme que son client «n'a rien à se reprocher»

C’est une tempête médiatique que Kylian Mbappé doit affronter. Depuis mardi, son nom est écrit en toute lettre sur tous les journaux suédois et dans le monde. L’attaquant serait visé par une enquête pour viol selon plusieurs médias du pays après sa virée à Stockholm la semaine dernière. Le Parquet suédois, qui confirme le début d’investigations judiciaires, est beaucoup plus prudent et ne cite aucun nom. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, l'avocate de Kylian Mbappé prend la parole.

"Il n'est jamais seul"

Après Kylian Mbappé qui a évoqué sur les réseaux sociaux une "fake news" et ses proches qui ont dénoncé via un communiqué une nouvelle rumeur calomnieuse, c’est cette fois l’avocate du joueur qui s’exprime au cœur de cette tempête médiatique et judiciaire. Interrogé mardi soir au 20H de TF1 mais aussi par l’AFP, Maître Marie-Alix Canu-Bernard ne sait pas si l’enquête pour viol vise l’attaquant du Real Madrid. "On a lu la presse. Le parquet de Stockholm a fait un communiqué mais il ne permet pas de savoir si c'est Kylian Mbappé qui est visé. Je n'ai donc pas d'informations me permettant de confirmer s'il s'agit bien d'une plainte déposée à son encontre", a expliqué Me Canu-Bernard.

Pour l’avocate du joueur, les informations de certains journaux suédois sont totalement fausses, car Kylian Mbappé était toujours accompagné lors de ce voyage en Suède. "Il n'est jamais seul, il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque", a-t-elle ajouté.

Kylian Mbappé est "éberlué par cet emballement médiatique", affirme son avocate

Maitre Marie-Alix Canu-Bernard a pu s’entretenir avec son client mardi après-midi et a affirmé dans le 20H de TF1 que Kylian Mbappé n’est pas perturbé par cette affaire. "Il est particulièrement serein. En revanche, il est totalement éberlué de voir cet emballement médiatique et ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin", a-t-elle assuré, annonçant le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse.

Par ailleurs, à l’issue de l’audience devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel concernant les salaires impayés et autres primes que lui réclame Kylian Mbappé, la décision sera connue le vendredi 25 octobre. En première instance, le PSG avait été sommé par la Ligue de verser à son ancienne star les sommes réclamées mais avait fait appel de cette décision.