Cyril Hanouna – Kylian Mbappé : «Le boulard a pris le dessus», assure un auditeur

Pour Alexandre, un auditeur toulousain, la défaite du Real Madrid face à Arsenal en Ligue des champions est en partie imputable à la performance décevante de Kylian Mbappé. Un joueur chez qui "le boulard a pris le dessus". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Une prestation décevante. Mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas brillé sous le maillot du Real face à Arsenal, et les Gunners l'ont emporté 2 buts à 1. Le Real Madrid est donc éliminé de la Ligue des champions et certains regards se tournent vers Kylian Mbappé, dont celui d'Alexandre, auditeur d'On marche sur la tête.

Pour lui, chez l'ex-joueur du PSG, "le boulard a pris le dessus". "Je pense qu'il est plus fort en tweet sur les événements soiciétaux que sur le terrain", ajoute ce toulousain, en référence au tweet du joueur dans l'affaire Nahel.