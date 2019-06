Accusations de viol : Neymar dément et dénonce une tentative d'extorsion

Une Brésilienne a déposé plainte vendredi à Sao Paulo contre Neymar Jr pour un viol qui se serait déroulé à Paris mi-mai. L'attaquant star du PSG a démenti ces accusations dimanche et assuré dans un communiqué avoir été victime d'une "tentative d'extorsion" de la part de l'avocat de la jeune femme.

Une relation non consentie imposée par la force ?

Selon le site brésilien Uol qui a révélé la plainte de la jeune femme, dont l'anonymat est préservé, l'ex-barcelonnais et elle se seraient rencontrés par le biais d'Instagram. La Brésilienne aurait séjourné à Paris du 15 au 17 mai, aux frais d'un assistant du joueur.

Neymar serait entré dans la chambre de la jeune femme et la conversation aurait dévié lorsque Neymar, visiblement en état d'ébriété, serait devenu "agressif" et aurait "fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle avec la victime sans son consentement". La victime présumée aurait attendu son retour au Brésil pour déposer plainte par crainte de se lancer dans une procédure à l'étranger, a encore précisé Uol.

Neymar dénonce une tentative d'extorsion

Le footballeur n'a pas tardé à nier les faits dimanche évoquant également une tentative d'extorsion. "Il y a quelques jours, Neymar a été victime d'une tentative d'extorsion pratiquée par un avocat de Sao Paulo qui, selon sa version, défendait les intérêts de la victime présumée", a déclaré l'avocat du meneur de jeu dans un communiqué.

#NeymarJr réfute les accusions de viol dont il fait l’objet et dénonce une « tentative d’extorsion » dans un communiqué publié ce dimanche. #PSGpic.twitter.com/NyFt3tFsXQ — Christophe Remise (@CRemise77) 2 juin 2019

Le père de Neymar, qui suit de très près la carrière de son fils, avait lui aussi déminé l'accusation samedi auprès de la chaîne brésilienne Bandeirantes : "Ce n'est pas vrai, il n'a jamais commis le moindre délit. En réalité, il est victime de chantage", avait-il déclaré. Neymar senior a souligné que son fils avait remis "toutes les preuves" à ses avocats pour se défendre.

"C'était un piège et je suis tombé dedans", regrette le joueur

Neymar a par ailleurs publié une vidéo de plus de sept minutes sur son compte Instagram."On m'accuse de viol, c'est un gros mot, c'est très fort, mais c'est ce qui se passe. Vous connaissez mon caractère, ma nature. Vous savez que je ne ferais jamais une telle chose", y déclare-t-il. "Ce qui s’est passé est une relation entre homme et femme, entre quatre murs. Quelque chose qui se passe avec chaque couple." L'attaquant regrette également "une situation très ennuyeuse pour [lui] et [sa] famille. C'était un piège et je suis tombé dedans. Ça me servira de leçon à partir de maintenant."

Pour prouver sa bonne foi, Neymar diffuse dans cette vidéo des échanges par messages avec la victime présumée. Il assure également qu'elle lui aurait envoyé des photos dénudées. Selon les médias locaux, la justice brésilienne pourrait se saisir du dossier même si les faits présumés ont eu lieu en France.