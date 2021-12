À Paris, les fans de Kylian Mbappé rencontrent leur idole en séance de dédicaces

REPORTAGE

Une rencontre que beaucoup de fans n'oublieront pas. La star du football français Kylian Mbappé a donné une séance de dédicaces jeudi à Paris, à la Fnac des Ternes dans le 17e arrondissement, pour la parution de sa toute première bande dessinée autobiographique intitulée Je m'appelle Kylian et coécrite avec le dessinateur Faro. Pour l'occasion, 150 personnes avaient été tirées au sort pour pouvoir demander une dédicace au champion du monde. Europe 1 s'est rendue sur place.

"Un moment que je n'oublierai jamais"

Dans sa BD, Kylian Mbappé retrace ses débuts à Bondy, en Seine-Saint-Denis, et son ascension fulgurante qui l'a vu être sacré avec l'équipe de France en 2018. Beaucoup de fans de l'attaquant du Paris Saint-Germain ont réalisé leur rêve en rencontrant le joueur. "Ça fait plaisir de vous voir en vrai !", avance la maman d'un jeune admirateur du footballeur. "C'est un grand joueur de foot, l'un de mes préférés. C'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie", avoue le garçon, des étoiles plein les yeux.

"Je pense que les enfants aiment quand c'est illustré, ils aiment que ça leur corresponde. Ils peuvent s'identifier à ce genre de choses", affirme la star du jour, Kylian Mbappé, à propos de sa BD au micro d'Europe 1. Le champion du monde cumule les dédicaces. "C'est pour mon frère", explique une cliente, avant de lancer au joueur : "Gratte le Ballon d'Or, Kylian !"

"Il y a toutes les étapes de ma vie", explique Kylian Mbappé

Le jeune footballeur français de 22 ans en dit plus sur son premier ouvrage littéraire, qui devrait se vendre comme des petits pains pour Noël. "Il y a toutes les étapes de ma vie, il n'y a pas que les bons moments. Il y a des moments plus difficiles, plus douloureux", confie le natif de Bondy. "Pour moi, c'est un vrai modèle. Il vient comme moi, du 93, et il s'en est sorti. Je trouve que c'est un beau modèle de réussite, de beaucoup de travail", affirme une cliente.

Et Kylian Mbappé d'assurer que "le but (de la BD), ce n'est pas de raconter des histoires, c'est de raconter mon histoire. C'est pour cela que je me suis autant investi dedans". Adultes et enfants garderont tous en mémoire cette rencontre avec la star du football français.