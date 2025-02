600km de course,-50 degrés, problèmes pulmonaires... l'exploit colossal de l'ultra-traileur Mathieu Blanchard

Après sa victoire sur la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, l'ultra-traileur Mathieu Blanchard a remporté ce lundi la Yukon Arctic Ultra, au Canada, une des courses les plus extrêmes au monde par sa longueur, plus de 600km et à cause des conditions météorologiques dantesques que les coureurs doivent affronter.

Peu de mots peuvent résumer l'exploit qu'a réalisé l'ultra-traileur français, Mathieu Blanchard. L'homme de 37 ans, déjà vainqueur de la Diagonale des Fous à la Réunion en octobre 2024 et plusieurs fois sur le podium de l'Ultra Trail du Mont Blanc, a remporté, ce lundi, le Yukon Arctic Ultra, au Canada. Une course de l'extrême en solitaire de plus de 600km à parcourir dans un délai maximum de 12 jours.

En sept jours et 22 heures, Mathieu Blanchard a parcouru une distance totale de 608km, avec un dénivelé positif de plus de 6.000 mètres, dans des conditions climatiques dantesques. Durant la course, les températures sont parfois tombées à -50 degrés la nuit. Tout cela en tirant une luge avec 30kg d'équipements et de nourriture.

"Je verrai comment vont mes poumons. Si ça empire, j'abandonnerai, sinon je continue"

Preuve que la performance est exceptionnelle, après six jours de course, ils n'étaient plus que quatre coureurs encore en lice pour la victoire finale sur la trentaine de participants. Deux d'entre eux ont même dû être évacués à l'hôpital par hélicoptère. Des soucis de santé qui n'ont pas épargné le Vauclusien.

Le 5 février, trois jours après le départ, Mathieu Blanchard annonce dans une story sur Instagram avoir des problèmes pulmonaires : "Je viens d'arriver à un checkpoint avec du réseau. Lors de cette nuit glaciale, mes poumons se sont bloqués, j'ai la sensation de ne plus pouvoir respirer correctement. Impossible de faire trois pas sans être extrêmement essoufflé ! Un pneumologue dans cette belle communauté qui pourrait m'appeler ?", lance-t-il à ses 437.000 abonnés.

Deux français sur le podium

Après 15 heures de repos dans ce point de ravitaillement, il est finalement reparti en faisant une annonce : "Je verrai comment vont mes poumons. Si ça empire, j'abandonnerai, sinon je continue". Et c'est ce qu'a fait l'ancien candidat de "Koh Lanta : Les 4 Terres" qui a franchi le premier la ligne d'arrivée à Faro en ayant couru plus de 70km par jour en moyenne. Il finit devant son compatriote Guillaume Grima, qui a bouclé la course en huit jours, une heure cinquante minutes.

Dans une publication sur Instagram où on le voit avec une médaille où il est inscrit "Finisher" et des morceaux de glaces dans sa barbe, Mathieu Blanchard écrit : "Une larme. Elle contient tout. Ce n'est pas une victoire contre le froid ou la distance. C'est un retour à l'essentiel. À l'instinct. À ma nature sauvage".