Courir 24 heures sur un tapis sans s'arrêter : comment le rappeur Rilès est-il parvenu à accomplir cette performance ?

Le rappeur Rilès a couru pendant 24 heures sur un tapis de course avec des scies circulaires dans le dos sans s'arrêter. Il a fait 230 km et accompli ce qu'il a appelé son "Survival Run". Mais comment le rappeur a-t-il réussi à maintenir un tel effort sur une si longue période ?

230 kilomètres parcourus en 24 heures sur un tapis de course. C'est le défi un peu fou que s'était lancé le rappeur Rilès, ce samedi 8 février. Un défi qu'il a réussi sans musique, sans distraction, dans une boîte en plexiglas et avec trois scies géantes dans le dos. Une performance ouverte au public, retransmise en direct sur YouTube et qui veut "interroger la résilience mentale et physique face à l'adversité". Mais comment a-t-il fait pour réussir ce défi physique ?

"C'est variable d'une personne à une autre"

Comme on peut l'imaginer, le rappeur de 29 ans n'a pas entrepris son "Survival Run" sans préparation physique. Un entrainement qu'il faut faire "de manière progressive", selon le Dr Martin Ducret, médecin du sport. "Il a dû avoir un entraînement graduel, avec des distances de plus en plus longues". Avant sa performance, Rilès l'avait confié à nos confrères de BFMTV : "J'y suis allé graduellement. Sur les derniers mois, j'étais entre 160 et 240km par semaine".

Cette performance de Rilès est identique à celle effectuée par des ultra-trailers. Des sportifs qui parcourent de très longues distances, mais dans un milieu naturel. Comme eux, il a dû être accompagné par un coach, un nutritionniste, mais aussi un podologue du sport : "Il va le conseiller sur les chaussures, parce que si on n'a pas les bonnes chaussures, on peut se blesser quand on court aussi longtemps", explique le Dr Martin Ducret.

Pour parvenir à son objectif, Rilès devait aussi avoir une préparation alimentaire avec un régime spécifique. "En amont, on a des régimes plus protéinés, plus riches en glucide. Un type d'alimentation pour préparer l'endurance", explique le Dr Ducret. Pendant l'effort, le corps dépense de l'énergie, le médecin recommande de "manger quelque chose de sucré toutes les 20-30 minutes et s'hydrater tout du long". Ce qu'a fait le rappeur en mangeant entre 150 à 200 calories par heure et en buvant "toutes les 20 minutes".

Mais après un effort aussi long, le corps nécessitera un temps de récupération avant de reprendre une activité physique. Un temps de repos qui varie en fonction de la personne : "Il faut au moins quelques jours, tout dépend des courbatures et de la fréquence de course. Si l'on court souvent, on va récupérer beaucoup plus vite. C'est variable d'une personne à une autre".