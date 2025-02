Décès d'une fillette de deux ans à La Réunion : sa mère et son beau-père placés en détention

Après le décès d'une enfant de deux ans et demi vendredi à La Réunion, une mère et son compagnon ont été placés en détention provisoire ce lundi, à l'issue de leur placement en garde à vue. Les éléments médicaux ont permis de mettre en évidence "l'intervention d'un tiers dans le décès".

Une mère de famille et son compagnon ont été placés en détention lundi après le décès d'une enfant de deux ans et demi à son domicile de Saint-Pierre, une commune du sud de La Réunion, a annoncé le parquet.

Les deux mis en cause sont poursuivis "pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, violences volontaires (...), privation de soins ou d'aliments, et non-assistance à personne en danger" a indiqué la vice procureure de Saint-Pierre, Carole Pantalacci, dans un communiqué.

Une "enquête pénale pour des faits de violences sur l'enfant avait été classée sans suite"

Les faits remontent à vendredi, quand le parquet de Saint-Pierre est informé "de la découverte d'une mineure âgée de deux ans et demi en arrêt cardio-respiratoire au domicile familial", relate la magistrate.

Malgré l'intervention des secours, l'enfant est décédée quelques heures plus tard. Les éléments médicaux ayant mis en évidence "l'intervention d'un tiers dans le décès", la mère et le beau-père de l'enfant ont été placés en garde à vue. A l'issue de celle-ci, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Selon le parquet, "cette famille avait fait l'objet d'un suivi en assistance éducative" mais "une précédente enquête pénale pour des faits de violences sur l'enfant avait été classée sans suite en décembre 2024", souligne la magistrate qui précise que l'enquête a été rouverte "à la lumière des nouveaux éléments".