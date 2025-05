Victoire du PSG face à Arsenal : une soirée de célébration marquée par de nombreux débordements

Les scènes de liesse après la victoire du PSG ce mercredi soir sûr à Paris ont tourné rapidement au chaos. Des magasins ont été pillés, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre et des supporters ont été renversés. Au total, 43 personnes ont été interpellées au cours de cette soirée mouvementée.



Une soirée de rêve pour les supporters parisiens. Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Une victoire qui emmène le club parisien directement en finale de la compétition, pour la deuxième fois de son histoire.

Des policiers débordés

A Paris, la victoire a été largement célébrée. Mais la fête a vite tourné au cauchemar. Au moins trois personnes ont été blessées, dont une en urgence absolue, après avoir été renversée par une voiture. Sur une vidéo amateure, on y voit une vingtaine de jeunes encercler le véhicule, près des Champs-Élysées. Le conducteur tente de fuir et écrase plusieurs personnes.

Quelques mètres plus loin, des jeunes encagoulés s'attaquent à plusieurs vitrines, un engin de chantier est même volé. Des mortiers sont aussi tirés sur les policiers. Des scènes d'émeutes sur la plus belle avenue du monde et des policiers et gendarmes débordés.

43 personnes interpellées

Pourtant, 2.000 membres des forces de l'ordre avaient été déployés et les risques de débordements anticipés par la préfecture de police. Dans une note qu'Europe 1 s'était procurée, les policiers envisageaient "des effusions de joie avec de possibles débordements sur les Champs-Élysées", lieu habituel de célébration pour les supporters mais également pour les jeunes issus de quartiers difficiles.

Au total, 43 personnes ont été interpellées, et le calme est revenu vers 3 heures du matin. Mais ces scènes pourraient se reproduire dès le 31 mai, date à laquelle le PSG rencontrera en finale, l'Inter Milan.