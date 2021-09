Nitrites dans la charcuterie : ce qui est reproché à Yuka, ce que répond la start-up

DÉCRYPTAGE

Le jambon et le saucisson sous plastique dans les supermarchés contiennent-ils trop de nitrites ? Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se poser la question. Et trouvent la réponse avec l’application Yuka qui, en scannant le code-barres, attribue une note au produit que vous achetez. Un principe qui met en rogne les industriels de la charcuterie. Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence doit justement rendre son jugement ce lundi dans un litige qui oppose un industriel des Bouches-du-Rhône à la start-up Yuka. Le fabricant réclame à la plateforme pas moins de 714.000 euros au titre de sa perte de marge occasionnée par la mauvaise note sur ses jambons.

"Une atteinte à la réputation de notre profession"

Invité d'Europe 1, lundi, Fabien Castanier, délégué général de la FICT (Fédération des industriels charcutiers-traiteurs), qui a assigné Yuka en justice, indique être favorable aux applications de la sorte, mais avec un bémol. "Notre seule demande, c'est que Yuka, qui influence 10 millions de consommateurs, ne délivre pas une information subjective mais que cette information soit juste et scientifiquement prouvée pour que le consommateur ne soit pas induit en erreur", explique le représentant.

Selon Fabien Castanier, les entreprises de charcuterie estiment que les allégations sur le nitrite portées par la start-up ne sont pas fondées scientifiquement. "Elles portent injustement atteinte à l'image et à la réputation de notre profession et de nos salariés", poursuit le dirigeant. Il assure également que le secteur était mobilisé depuis longtemps pour faire évoluer les pratiques en matière de charcuterie. "On a notamment progressé sur les teneurs en sel, sur la réduction du nombre d'additifs mais aussi sur les nitrites. En France, nous avons défini une teneur maximale qui est de 40% inférieure à la teneur règlementaire européenne", défend Fabien Castanier.

"Acharnement du lobby de la charcuterie"

Pour la co-fondatrice de l’application, Julie Chapon, il est clair que Yuka ne survivra pas à une telle somme et cela signifierait la mort de cette entreprise de 11 salariés, aux 20.000 euros de bénéfice net en 2020. "Il y a une multiplication des procédures des entreprises de charcuterie envers Yuka qui montre une vraie tentative d’acharnement du lobby de la charcuterie et de certains industriels qui, pour des raisons économiques, cherchent à nous empêcher d’informer les consommateurs. Et qui au vu des dommages-intérêts demandés, cherchent en fait à nous faire mettre la clé sous la porte", estime-t-elle. Pour la start-up, les 714.000 euros réclamés sont de toute façon sans rapport avec les ventes non-réalisées.

Mais pour l’avocat de l’industriel, Me Jean-Christophe Grall, le préjudice va bien au-delà de la vente qui n’a pas eu lieu. "Il faut bien comprendre qu’un scan d’un produit, ce n’est pas une seule vente qui est manquée, mais ce sont toutes les ventes futures de ce produit qui ne se réaliseront pas. Parce qu’une fois que le consommateur a eu l’info qui est totalement subjective sur les nitrites, il ne fera plus confiance à ce produit", explique-t-il.

Les juges d’Aix-en-Provence doivent trancher lundi après-midi. Et vendredi, ce sont ceux du tribunal de Brive qui se prononceront sur un dossier identique, concernant là aussi l’application Yuka.