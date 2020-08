Week-end du 15 août : quelles sont les prévisions de trafic ?

Bison Futé a annoncé vendredi que la circulation serait "difficile", voire "très difficile" durant tout le week-end du 15 août, classé orange dans le sens des retours au niveau national et rouge autour de la Méditerranée et en Auvergne-Rhône-Alpes. "Les retours en direction du nord vont prendre le pas sur les départs vers les régions côtières. Les flux de circulation majoritaires se feront du sud du pays vers le nord", résume l'organisme d'information routière dans son communiqué.

Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 8 heures

Durant tout le week-end, "la circulation sera dense et bien souvent difficile sur l'arc méditerranéen entre l'Italie et l'Espagne", dans les deux sens, sur les autoroutes A8, A7, A54 et A9. Dans le sens des départs, les difficultés vont se concentrer samedi en Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen avec une journée classée rouge. Bison Futé conseille de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 8 heures. Dans le sens des retours, vendredi et samedi sont classés rouge sur le littoral méditerranéen tandis que dimanche, les plus gros ralentissements sont attendus en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour ce week-end de chassé-croisé, quelque 550 policiers seront déployés sur 117 points de contrôles de l'agglomération parisienne, a indiqué la préfecture de police de Paris dans un communiqué.