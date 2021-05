Week-end de l'Ascension : les gîtes pris d'assaut dans le Nord

Après la levée des restrictions de circulation le 3 mai dernier, de nombreux Français ont décidé de profiter du pont de l'Ascension pour partir quelques jours au grand air. Dans le département du Nord, 97% des gîtes sont occupés ce week-end. Un chiffre supérieur de cinq points par rapport à un week-end de l'Ascension habituel.

"Ce qui me plait, c'est qu'on est dans le calme et que c'est très joli ici", explique Léane, neuf ans, au micro d'Europe 1. La petite fille et ses parents ont réservé un ancien corps de ferme à Bavay, dans le Nord. A quelques kilomètres de Maubeuge, la petite ville attire pour son cadre bucolique. "Je suis infirmière. En ce moment, c'est un peu compliqué mais nous retrouver ici avec les enfants, ça fait du bien", reconnait Mélissandre, la mère de Léane.

Un taux d'occupation supérieur à celui de mai 2019

"Il n'y avait plus beaucoup de gîtes disponibles" souligne l'infirmière venue de Montbéliard, lors de la réalisation de sa réservation de dernière minute. Pour ce week-end de quatre jours, les réservations atteignent un niveau exceptionnel dans les gîtes du Nord. "Nous sommes sur des taux historiques. On n'aurait jamais imaginé cela il y a quelques mois", explique le président des Gîtes de France du Nord, Stéphane Symond.

"Les gens ont besoin de se retrouver un peu à la campagne, en pleine nature", ajoute le président des Gîtes de France du Nord. Ces chiffres exceptionnels permettent aux gérants de gîtes de compenser la perte des touristes européens suite à la pandémie. Preuve de ce succès, "le taux d'occupation global de mai 2021 est d'ores et déjà supérieur à mai 2019", soulignait il y a quelques jours la directrice générale de la Fédération nationale des Gîtes de France, Solange Escure, dans Le Parisien.