Voitures à domicile, covoiturage... Ces applis pour optimiser ses déplacements au quotidien

6.000 euros. Selon le site de location de voitures Ouicar, cette somme représenterait le coût annuel d'un véhicule entre le parking, les frais d'assurance et d'entretien mais aussi les frais fixes et les amendes. Une réalité qui pousse de plus en plus de Français à se tourner vers des applications de location ponctuelle de voiture. Elles permettent de répondre à un besoin immédiat de déplacement sans devoir se ruiner.

Au micro de Mélanie Gomez et Julia Vignali dans Bienfait pour vous sur Europe 1, la chroniqueuse Sophie Brafman en dévoile quelques-unes. "Il y a l'application Getaround qui permet de louer une voiture à quelques encablures de chez vous. Vous allez pouvoir louer en toute autonomie grâce à un système de déverrouillage via son smartphone", explique-t-elle.

Une voiture directement en bas de chez soi

La chroniqueuse cite également l'application Carlili qui permet à ses utilisateurs de recevoir leur véhicule directement en bas de chez eux. "On a cherché à réinventer l'expérience de location de voiture en la rendant plus simple et plus pratique. Vous choisissez le véhicule de votre choix, ça peut être un utilitaire, une petite voiture citadine ou une grande voiture. Ensuite vous sélectionnez les options que vous voulez à l'intérieur", précise Vincent Moindrot, fondateur de Carlili.

Une fois le véhicule utilisé, le service propose également de venir le récupérer à l'adresse indiquée par le client. Un service facturé 20 euros en tout et pour tout. Un tarif attractif qui s'explique par le "taux de rotation" particulièrement élevé dans ces véhicules. "Pour un loueur, il faut que sa voiture ne soit jamais vide, jamais stationnée. Et comme elles sont suffisamment louées, ils arrivent à pratiquer des prix extrêmement compétitifs", explique Sophie Brafman.

Du covoiturage pour trajets réduits

Pour les citadins éprouvant une aversion pour la conduite, la solution du covoiturage existe, y compris pour des déplacements réduits de banlieue à banlieue par exemple. "Citygo a été créé en janvier 2014 afin de pallier les difficultés de déplacements en banlieue", explique Sophie Brafman.

La chroniqueuse en détaille le mode de fonctionnement : "Vous allez indiquer le trajet que vous souhaitez faire et ensuite le conducteur va renseigner son trajet habituel. Ensuite, l'application va vous mettre en lien avec un conducteur qui fait exactement le même trajet que vous ou à peu près". De quoi soulager son portefeuille et gagner en sérénité.