Qu'est-ce que Ten Ten, l'application en vogue chez les ados mais qui inquiète le ministère de l'Intérieur ?

Petit à petit, elle s'est hissée au sommet des applications les plus téléchargées. Lancée le 4 avril dernier, Ten Ten connaît un véritable carton, plus particulièrement chez les adolescents. Non sans susciter l'inquiétude des autorités, notamment du ministère de l'Intérieur qui a procédé à une mise en garde ce mardi. Mais pourquoi cette application, téléchargée plus d'un million de fois en France, est-elle à ce point scrutée ?

100% française, fondée en novembre 2021, Ten Ten propose un concept étonnant. Il s'agit, ni plus ni moins, de transformer votre téléphone en un véritable talkie-walkie. "Chante, crie ou chuchote... Tes amis t'entendront en temps réel, même quand le tel est verrouillé", peut-on lire en description de l'application sur les différents supports de téléchargement.

Une seule solution pour ne pas être dérangé : couper son téléphone

Concrètement, une fois l'application installée sur votre smartphone, il vous faut créer un profil et autoriser l'accès à vos contacts. Il est possible de refuser, mais il sera alors impossible d'utiliser l'appli. Une fois les contacts synchronisés, les notifications activées et l'accès au micro débloqué, l'expérience peut commencer. Et elle peut rapidement devenir assez invasive. Car dès lors, vos contacts pourront communiquer avec vous, même lorsque votre téléphone est en mode veille et que l'application n'est pas active.

Les messages vocaux de vos amis ou encore l'environnement sonore dans lequel ils se trouvent vous parviendront directement sur le haut-parleur de votre téléphone dès l'instant qu'ils l'auront décidé. Le nom de la personne qui vous contacte s'affichera sur votre écran, accompagné de la mention "est en train de parler" puis une notification "terminé" apparaîtra. La seule façon de ne pas être indisposé par ces conversations intempestives est donc d'éteindre purement et simplement son téléphone ou de le placer en mode "ne pas déranger".

"Nous ne pouvons pas écouter vos conversations"

Sur X, Camille Chaize, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, a égrené l'ensemble des risques que présente l'application selon elle. "Même lorsque l'écran est verrouillé, les contacts peuvent envoyer des messages instantanés. Cela augmente le risque de harcèlement en ligne et d'intrusion dans la vie privée", estime-t-elle. Et de pointer également la politique de confidentialité de Ten Ten, toujours en cours de finalisation. "L'application récupère automatiquement l'adresse IP, la localisation et d'autres informations sensibles... Autant d’informations qui peuvent fuiter, et pourront par la suite être recoupées", ajoute-t-elle dans une série de tweets.

‼️ La politique de confidentialité de #TenTen, en cours de finalisation, expose l'étendue des données collectées : noms, numéros de téléphone, pseudo, préférences de contact. L'application récupère automatiquement l'adresse #IP, la localisation et d'autres informations… — Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) June 4, 2024

De son côté, l'application assure n'exploiter les données de ses utilisateurs qu'à des fins "fondées sur des intérêts commerciaux légitimes, l'exécution de notre contrat avec vous, le respect de nos obligations légales et/ou votre consentement". Et promet que les données en question ne seront jamais vendues. "Toutes vos conversations sont éphémères, nous ne pouvons pas les écouter, car nous ne les stockons pas !", précise l'entreprise. Enfin, Ten Ten justifie la collecte automatique de diverses informations par la nécessité de "maintenir la sécurité et le fonctionnement de notre application".