Voici comment obtenir la carte grise de son véhicule sur son smartphone

Depuis le 30 juin, pour faciliter les démarches et autre contrôles, la carte grise de votre véhicule est disponible en version numérique. Comment obtenir cette version dématérialisée ? On vous décrit la procédure à suivre.

Après la carte d'identité et le permis de conduire, voici la carte grise numérique. Depuis le 30 juin, il est possible de conserver ce précieux document sur l'application France Identité, mise en place par le ministère de l'Intérieur. L'objectif affiché est clair : simplifier et sécuriser les démarches essentielles des Français en leur permettant d’intégrer les titres officiels dans leur smartphone.

Les véhicules et personnes éligibles

Avec plus de 39,3 millions de voitures en circulation en France au 1er janvier 2024, la carte grise numérique s’adresse à un grand nombre de Français. Attention cependant, tout le monde n'est pas éligible. Elle concerne les usagers qui possèdent ou utilisent un véhicule immatriculé en France après 2009, c’est-à-dire portant un numéro au format AA-123-AA, précise le ministère de l'Intérieur.

De plus, seuls les propriétaires de voitures particulières, de tricycles et quadricycles motorisés, de cyclomoteurs à deux ou trois roues et de motocyclettes peuvent bénéficier de cet import numérique. Exit donc les utilisateurs de véhicules de fonction. Parmi les personnes éligibles, la fonctionnalité est toutefois ouverte aux titulaires, co-titulaires ou locataires privés du véhicule, y compris en leasing.

Pour obtenir sa carte grise numérique, il faut au préalable activer son identité numérique sur l'application France Identité. Pour cela, l'usager doit être de nationalité française, âgé de 18 ans ou plus, détenteur d’un smartphone compatible (comprenant la technologie NFC) et de la carte d’identité au format carte bancaire. Si ce n'est pas le cas, un renouvellement anticipé de la carte d’identité est possible pour bénéficier de cette identité numérique.

Les étapes à suivre

Chaque usager de France Identité peut ensuite importer sa carte grise directement dans l’application, en suivant les étapes indiquées dans l’application : renseigner les informations présentes sur le certificat d’immatriculation physique, saisir son code personnel France Identité (remis en mairie ou directement par l'application) puis lancer la lecture en NFC de la carte d’identité. La carte grise au format numérique s’affiche alors dans l’application France Identité, aux côtés des autres titres numériques.

À noter qu'un même usager peut importer plusieurs cartes grises, s’il est rattaché à plusieurs véhicules. Et que la version numérique ne remplace pas le certificat d'immatriculation papier, qui restera valable. Cette dernière vient bien en complément, pour faciliter les démarches au quotidien.