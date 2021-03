À quoi va ressembler la nouvelle carte d'identité, numérique et "plus sécurisée" ?

C'est une petite révolution dans la poche des Français. La nouvelle carte d'identité est présentée mardi et elle a une particularité : elle est numérique. Cette carte est censée être "plus sécurisée" grâce à la biométrie selon le ministère de l'Intérieur. Faite en polycarbonate et inscription laser, elle est destinée à prévenir les fraudes. Cette nouvelle carte d'identité ressemble, par sa taille, à une carte bancaire. Côté face, la photo du titulaire est un hologramme, comme sur les passeports. On y retrouve l'état civil classique : le nom de famille, les prénoms, le sexe, la taille, l'âge, etc. Côté pile, se trouve une puce sans contact qui rend possible la biométrie.

Outre ce fameux état civil, elle contient la photo du titulaire et deux empreintes digitales stockées de façon numérique. Cependant, les empreintes digitales ne sont pas nécessaires pour les enfants de moins de 12 ans.

La nouvelle carte d'identité est vraiment plus belle que l'ancienne et surtout elle fait la taille d'une carte bancaire pic.twitter.com/6ANe8FLdJP — Rayou (@foushi19) March 15, 2021

Une carte d'identité pour lutter contre les fraudes

La biométrie, c'est ce qui va permettre, pour le ministère de lutter contre les fraudes. Chaque année, plus de 33.000 Français sont victimes d'usurpations d'identité. En 2020, près de 9.000 personnes porteuses de faux papiers ont été interceptées, selon le ministère de l'Intérieur.

La carte intègrera un sceau électronique visible qui permet aux forces de l'ordre de vérifier par un simple scan que la carte d'identité n'est pas un faux.

Un changement européen

Le changement de carte d'identité s'ancre dans le cadre d'une règlementation européenne. L'idée est d'avoir, en France, un format "harmonisé avec celui des autres pays de l'Union européenne", indique le ministère de l'Intérieur. Cette nouvelle carte numérique sera généralisée à tout le territoire à partir du 2 août prochain.