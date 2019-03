Violences sur fond de rumeurs d'enlèvements : trois comparutions immédiates à Bobigny

Trois adultes vont être jugés en comparution immédiate mercredi à Bobigny après des violences lundi soir contre des Roms, désignés par des rumeurs sur les réseaux sociaux comme étant à l'origine d'enlèvements d'enfants, a-t-on appris auprès du parquet. Un mineur va de son côté être présenté à un juge des enfants.

Dix-neuf personnes (17 majeurs et deux mineurs) avaient été placées en garde à vue "pour des faits de violences volontaires, dégradations par incendie et participation avec arme à un attroupement survenu dans la soirée du 25 mars", selon un communiqué mardi du parquet de Bobigny. Le parquet n'a pas précisé combien de personnes étaient toujours en garde à vue mercredi.

Des rumeurs d'enlèvements

Ces violences faisaient suite à la multiplication sur les réseaux sociaux de messages alarmants évoquant des tentatives d'enlèvements d'enfants ou adolescents par des personnes circulant en camionnette dans plusieurs communes d’Île-de-France, notamment dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. La préfecture de police a appelé lundi et mardi sur Twitter à ne pas relayer ces "fausses informations". "Les rumeurs de kidnapping d'enfants avec une camionnette sont totalement infondées. Aucun enlèvement n'est avéré", a-t-elle insisté mardi. "N'incitez pas à la violence", a-t-elle également demandé aux internautes.

Le parquet de Bobigny a de son côté indiqué mardi n'être saisi "à cette heure, d'aucune enquête pour des faits d'enlèvement de mineurs par des personnes de la communauté Rom". "À ce jour, si des signalements d'individus ou comportements suspects ont été reçus par les services de police, aucun ne fait état d'un enlèvement ou d'une tentative d'enlèvement avérés", ajoutait-il.

Des rixes avec des Roms

Lundi soir vers 20 heures, selon une source policière, une vingtaine de personnes avaient essayé de s'introduire dans un pavillon à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avant que des Roms qui occupaient ce logement ne se réfugient dans un magasin de bricolage situé non loin. Puis vers 21 heures à Bobigny, une cinquantaine de personnes armées de couteaux et de bâtons s'en étaient pris à des Roms installés au bord d'une route nationale. Des camionnettes ont été incendiées, selon cette même source. D'autres rixes avaient éclaté plus tard dans la soirée à Bobigny.