VIDÉO - Plusieurs tornades impressionnantes ont frappé l'Hérault dimanche matin

Les images sont impressionnantes. Au moins quatre tornades ont frappé l'Hérault dimanche vers 11h30, selon plusieurs médias et témoignages sur les réseaux sociaux.

D'après France Bleue, les villes d'Aspiran, Paulhan, Pézenas, Vias, Florensac, Saint-Guilhem et Clermont l'Hérault sont concernées. Les pompiers y ont été appelés pour des interventions sur des véhiculés endommagés, des arbres couchés et des toitures endommagées.

Météo France a placé dimanche en vigilance orange orages et inondations plusieurs départements de l'Est du Massif central. "Selon Météo France, cette lourde masse orageuse se déplace en ce début d'après-midi sur le Gard, les Cévennes et l'Ardèche, département placé en vigilance orange", précisait Midi Libre en début d'après-midi.

Un risque de tornade existe encore dans l'Hérault mais aussi le Var ou les Alpes-Maritimes, selon le site spécialisé Keraunos.