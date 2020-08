Casque, assurance, code de la route : quelles sont les obligations des cyclistes ?

DÉCRYPTAGE

Le vélo à la côte, et pas seulement parce que le départ du Tour de France a été donné samedi après-midi. En 2019, près de trois millions de vélos ont été vendus en 2019 ne France. Avec la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la tendance s’est intensifiée, les Français voulant éviter au maximum les transports en commun. Mais sur les routes, les cyclistes ont malgré tout des devoirs, rappelle sur Europe 1 l'avocat Roland Perez.

Respect du code de la route, mais pas de retrait de points

Le code de la route s’applique aux cyclistes. Il faut donc respecter les feux rouges, les priorités à droite, les ronds-points ou encore les stops. L’interdiction de rouler sur les trottoirs doit également être respectée. Sinon, il y a un risque d’amende. Cependant, le retrait de point est impossible en cas de mauvaise conduite en vélo. En cas d’état d’ébriété, un cycliste ne subira pas de retrait de points, en revanche une suspension de permis de conduire est possible.

L'assurance n'est pas obligatoire

Concernant l’assurance, elle n’est pas obligatoire pour les cyclistes, y compris pour ceux en vélo électrique, contrairement aux conducteurs de voitures ou de deux-roues à moteur. A priori, l’assurance multirisque habitation couvre la responsabilité dite civile si l’on blesse une personne en conduisant un vélo ou si l’on détériore un autre vélo ou autre engin. Roland Perez conseille toutefois de souscrire une assurance accident au cas où l’on se blesse à vélo tout seul.

135 euros d'amende

Le port du casque n’est pas obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 12 ans, même s’ils sont co-passagers. Les écouteurs et les casques audio sont interdits. La contravention s’élève à 135 euros. Le port du gilet jaune, appelé "gilet de haute visibilité" est obligatoire hors agglomération et seulement la nuit en agglomération. Car à défaut, le cycliste n’est visible qu’à 30 mètres - contre 150 avec un gilet. Il est également recommandé de porter des vêtements clairs pour être le plus possible visible des autres conducteurs de voitures et de bus.