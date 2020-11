INFORMATION EUROPE 1 - Var : un policier blessé par balle devant son domicile

INFO EUROPE 1

Un fonctionnaire de police s’est fait tirer dessus devant son domicile, dans la nuit de lundi à mardi. Selon des informations recueillies par Europe 1, le policier, marié et père de famille, est en poste au commissariat de La Seyne-sur-Mer et a été agressé alors qu'il rentrait chez lui, à Sainte Anne d’Evenos, dans le Var, après son service.

Rien n’indique que ce policier a été agressé en raison de sa profession

L’agresseur aurait tenté de lui voler sa voiture et aurait sorti une arme de poing avant de tirer à deux reprises dans sa direction. Le fonctionnaire aurait alors répliqué avec son arme de service. Le suspect a ensuite réussi à prendre la fuite, et on ignore si ce dernier a lui aussi été blessé. Touché par balle, le policier a été hospitalisé à Toulon mais ses jours ne seraient pas en danger.

Selon les tous premiers éléments de l'enquête, rien n’indique que ce policier alors habillé en civil et hors service, a été agressé en raison de sa profession. Le vol de sa voiture semble être pour l'heure l’unique mobile. La gendarmerie de La Valette du-Var a été chargée de l’enquête et les investigations se poursuivent ce mardi.