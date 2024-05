Val-de-Marne : un RER C percute une voiture tombée sur les rails, circulation interrompue sur une partie du réseau

Une voiture tombée sur les voies du RER C vendredi au niveau de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) a été percutée par un train, entrainant l'arrêt des circulations sur une partie de la ligne et de grosses perturbations.

Le conducteur de la voiture a été évacué par les pompiers en urgence absolue

Aucun blessé n'est à déplorer à bord du train, mais le conducteur de la voiture a été évacué par les pompiers en urgence absolue, selon une source policière. Âgé de 18 ans, ce dernier a perdu le contrôle de sa voiture sur le pont de Choisy et a fini sa course sur les voies en contrebas, a indiqué à l'AFP la préfecture du Val-de-Marne. Le jeune homme "a réussi à s'extraire du véhicule" avant que celui-ci ne soit percuté par le train. "Son pronostic vital n'est pas engagé", a assuré la même source. "Le train entrait à faible allure en gare" au moment du choc, selon la préfecture.

La circulation a été interrompue dans les deux sens aussitôt après l'accident, mais a pu reprendre "progressivement", d'après la SNCF et la préfecture. Sur le compte X du RER C, il est cependant indiqué que les circulations sont totalement interrompues entre la gare d'Austerlitz à Paris et Massy-Palaiseau, le terminus d'une des branches du RER C, tout comme entre Paris-Austerlitz et la station de Juvisy. La circulation doit reprendre vers 18h00 avance le compte X de la ligne.