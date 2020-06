Covid-19 et vague de chaleur : des protocoles incompatibles dans les Ehpad ?

De fortes chaleurs sont annoncées cette semaine, avec plus de 30 degrés attendus sur une très large partie de la France, voire 35 localement, avertit météo France. Dans les Ehpad, le personnel se prépare à cet épisode caniculaire. Ils ont reçu des instructions de la part du ministère de la Santé pour affronter ce duo redouté : le Covid-19 et les fortes chaleurs.

"Des pièces qui vont devenir trop petites"

Principales consigne : seuls les résidents non contaminés, et sans symptômes, auront accès aux salles climatisées. Difficulté supplémentaire : garder quatre mètre carré par résident dans la salle rafraîchie. Ces deux mesures ont fait bondir Pascal Champvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées et à la tête de cinq Ehpad. "Il y a des pièces qui vont devenir trop petites par rapport au nombre de résidents qui pourraient y séjourner", relève-t-il auprès d'Europe 1.

Et d’ajouter, agacé : "Quand aurons-nous suffisamment de personnels pour accompagner correctement les personnes âgées, pour qu'elles ne décèdent pas par milliers quand il y a la canicule ou le Covid ?"

Des résidents privés de moyen de se rafraîchir ?

Les résidents potentiellement contaminés, devront rester, eux, seuls dans leurs chambres, porte fermée, peut-on lire dans les consignes. Mais en l'absence de climatisation, un ventilateur ne peut être utilisé que si le résident est capable de l'éteindre par lui-même. En conséquence, toutes les personnes diminuées ou atteintes d'Alzheimer seraient alors privées de moyens de se rafraîchir.