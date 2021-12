Vaccination anti-Covid : au Mans, les enfants fragiles reçoivent leur première dose

REPORTAGE

Une ambiance de Noël à l'étage du vaste centre de vaccination du Mans. Le personnel accueille les enfants âgés entre 5 et 11 ans éligibles pour le vaccin anti-Covid-19. Il s'agit des enfants les plus fragiles, avant l'ouverture à tous dès ce mercredi. En marge de la visite du Premier ministre Jean Castex dans la préfecture de la Sarthe, Europe 1 s'est rendue dans un centre de vaccination en plein travail à quelques jours des fêtes de Noël.

La signature de l'autorisation de vaccin

"On va vous laisser signer l'autorisation de vaccin", abonde une infirmière pédiatrique à la mère de Léna, 11 ans, après s'être assurée que la petite fille n'ait pas de fièvre. Dans un petit box, Léna s'apprête à recevoir sa première dose. "Du coup, tu es d'accord pour qu'on fasse le vaccin, là tout de suite", demande la maman, à qui l'adolescente répond d'un timide "Oui".

Il ne manque plus que le fameux sérum apporté par la pharmacienne des pompiers. Surmontée d'une aiguille plus fine, la seringue vient d'être spécialement préparée avec du Pfizer, dilué trois fois pour être adapté à la corpulence des enfants.

Une évidence pour la maman

"Parfait ma grande, tu as été super", lance l'infirmière à la jeune fille. "Oui, ça va. Ça ne fait pas mal du tout", acquiesce Léna quelques secondes après reçu le vaccin. Pour la maman, c'était une évidence. "J'ai pris rendez-vous hier et on m'a dit qu'il y avait un créneau aujourd'hui, donc je suis venue pour la faire vacciner", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Sa fille faisait partie des enfants d'ores et déjà éligibles à la vaccination. "Elle est asthmatique. Ella a fait une crise d'asthme au début du mois de novembre, et elle n'était pas bien. Courir aux urgences, ce n'est pas ce que je souhaite en permanence", avoue la mère.

Au total, plus d'une trentaine d'enfants de 5 à 11 ans doivent recevoir leur première dose ce week-end. Tous les créneaux disponibles ont été réservés dans ce centre qui devrait, dans les prochains jours, multiplier par cinq le nombre de lignes de vaccinations pédiatriques. "Rendez-vous le 8 janvier pour la deuxième (dose) !", prévient la maman.