Covid-19 : les 5-11 ans les plus fragiles pourront se faire vacciner dès le 15 décembre

Le gouvernement envisage d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année", a déclaré lundi Jean Castex. Pour les 360.000 enfants "à risque" de développer des formes graves du virus, la vaccination a déjà reçu le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) et "commencera dès le 15 décembre", a indiqué le Premier ministre.

Première livraison de vaccins adaptés prévue le 13 décembre

"La première livraison des vaccins Pfizer avec une dilution adaptée pour les enfants sera faite le 13 décembre", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, invitant "les parents (à) contacter leur médecin, leur pédiatre, pour savoir si leur enfant fait partie de cette catégorie" prioritaire.

Pour les autres enfants, soit environ six millions de 5-11 ans, l'exécutif attend encore les "feux verts" de la HAS et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) mais "nous organisons toute la logistique (...) pour pouvoir le moment venu commencer sans délai à (les) vacciner", a affirmé M. Véran. "En pratique, cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour les centres de vaccination, du 27 décembre pour la médecine de ville et les pharmacies", a-t-il ajouté.