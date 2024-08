Vacances : suivez la préparation des dépanneurs qui interviennent sur les autoroutes partout en France

Sur l'autoroute, l'espérance de vie d'un automobiliste en panne sur la bande d'arrêt d'urgence est en moyenne de 20 minutes. Alors Eddy, 32 ans, chauffeur dépanneur pour l'entreprise Pettini, est prêt à intervenir : "Que ce soit dans la nuit, à trois heures du matin, on n'a pas le temps de penser. Dès qu'on a un appel, il faut partir tout de suite. Il y a quelqu'un qui peut être potentiellement en danger, tout dépend où il est, où se situe le véhicule pour qu'on puisse intervenir rapidement".

"Si on cherche bien, on trouve de tout chez nous"

Dans l'entrepôt, une vingtaine de dépanneuses sont stationnées, toutes équipées en amont : "Pour les véhicules légers, on a les plateaux de 12 tonnes et des chaînes et des câbles pour pouvoir travailler sur les véhicules qui sont bloqués. Tout est dans les coffres du véhicule sous le camion. On a les 30 tonnes pour tout ce qui est dépanneuse poids lourd. On a tout ce qui est fourgon atelier avec une machine à pneus".

Ici, il y a aussi une quarantaine de pneus de quatre marques différentes pour camions qui sont entreposés : "En semaine, il y a les concessions de pneus qui sont ouvertes. Mais les nuits et les week-ends, elles sont fermées. Si on cherche bien, on trouve de tout chez nous".

Un métier physique et dangereux en permanence, Eddy devra donc rester attentif toute la journée et la soirée.