Envolée des prix de l'essence, assurance... La voiture devient un luxe pour de nombreux Français. Selon un sondage, plus de 65% des Français dépensent plus de 100 euros par mois pour utiliser leur voiture. Alors, pour beaucoup, l'heure est aux économies. Parmi les astuces privilégiées : éviter l'autoroute.

"Il y a une grosse différence"

Sur la nationale 20 entre Orléans et Paris, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser l'autoroute. Jean passe ses journées sur la route au volant de sa citadine noire et pourtant, cela fait des semaines que l’auto-entrepreneur n’est pas passé par la case péage. "Je ne prends jamais l'autoroute parce que c'est beaucoup moins cher par la route. Certes, plus je vais loin, plus ça me rajoute du temps. Mais moi, ça ne me dérange pas", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Surtout qu'"en termes d’économie d'essence et de coût d'autoroute, il y a une grosse différence", ajoute Jean. Faire des économies, quitte à perdre un peu de temps. Le calcul est vite fait pour Vanessa. "Je perds dix minutes, un quart d'heure. Je préfère ajouter des minutes à mon temps de trajet que de payer 20 euros de plus de péage. D'autant que, quand on compte l'essence, les pannes, les réparations, l'inflation... Tout ça cumuler à la fin, ça fait un sacré budget", estime-t-il.

De moins en moins un automatisme

Depuis la naissance de sa fille, chaque euro compte pour la jeune maman, très impactée par l'inflation des derniers mois. Jean-Raphaël, lui aussi, fait plus attention. S'il prend encore l'autoroute, ce n'est plus un automatisme pour chaque trajet. "Je suis toujours dans le calcul. Je vais regarder ce que je peux faire, où prendre une portion d'autoroute et après, sur une deuxième partie de trajet, là, ça peut être intéressant de sortir de l'autoroute", explique-t-il.

C’est ce qu’il fait pour retourner dans le Nord depuis Orléans, avec une économie d’environ 15 euros par trajet. Selon une étude de l'Ifop, 65% des Français évitent de prendre l’autoroute, dont 35% de manière régulière (46% d’une manière régulière parmi les catégories pauvres contre 23% chez les catégories aisées).