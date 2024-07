Vacances : qu'est-ce que la «garantie soleil» qui permet d'être remboursé en cas de mauvais temps ?

Si vous êtes un adepte des sports d'hiver, vous connaissez sans doute la "garantie neige" à laquelle vous pouvez souscrire lorsque vous réservez vos vacances au ski. Figurez-vous qu'il existe la même chose lors des vacances d'été. Certaines agences de voyages proposent désormais une "garantie soleil".

Chaque agence de voyage a ses conditions et elles sont parfois complexes

Sur le papier, le principe est simple : être dédommagé en cas de mauvais temps pendant ses vacances, c'est-à-dire en cas de rayonnement insuffisant du soleil. Alors pour bénéficier de ces garanties, il faut en moyenne débourser entre 50 et 70 euros. Et ça ne vaut pas toujours le coup, estime Didier Arino, directeur général de Protourisme : "Les 'garanties soleil' sont extrêmement rentables pour les opérateurs qui les mettent en œuvre. Pour le consommateur, c'est une façon d'être rassuré et de pouvoir être remboursé. Mais il faut lire entre les lignes".

Dans les faits, c'est donc un peu plus compliqué que cela. Chaque agence de voyage a ses conditions et elles sont parfois complexes. Prenez par exemple les centres de Belambra, pour être remboursé, il faut que la pluie tombe de manière continue entre 9 heures et 18 heures pendant plus de la moitié du séjour. Cela paraît peu probable. Et si vous souhaitez souscrire à une telle garantie, regardez bien les modalités de chaque remboursement. Elles peuvent aller du simple chèque au bon cadeau, ce qui vous obligerait à opter pour le même organisme lors de vos prochains congés.