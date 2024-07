«On a vraiment besoin de recharger les batteries» : près de Nice, les touristes profitent enfin de leurs vacances

Vacances, j'oublie tout. Tel sera le mot d'ordre cette année le long de la Côte d'Azur, après une actualité très chargée ces derniers mois. Dans le sud de la France, le long de la côte, près de Nice, les vacanciers sont déjà nombreux à tremper leurs pieds dans la Méditerranée. "L'été débute chaudement. Il fait très chaud et c'est très bien, parce que je viens du Nord", ironise Sylvie, une touriste au micro d'Europe 1.

Pour ce couple venu de la Marne, l'heure est aussi à se laisser bronzer au soleil. "Chez nous, le soleil, on n'en a pas", plaisante la Marnaise. "C'est après-midi, ça va être plage et repos ! Le top !", ajoute-t-elle. Un peu plus loin, cette famille de Mons, en Belgique, savoure ce début de vacances au bord de la Méditerranée. "Il y a enfin du vrai soleil ici, on ne savait même plus l'écrire sans faute. Maintenant, on va aller directement à la mer. Et pour les enfants, on ira aussi à la piscine", expliquent-ils.

"Ça fait plaisir de voir la jeunesse"

"On a vraiment besoin de recharger les batteries", poursuit la mère de famille. Et le repos estival marque aussi les retrouvailles en famille. "Moi, ma mère habite là", près de Nice, explique un voyageur à Europe 1. "Ça fait plaisir de voir la jeunesse", ajoute sa mère, présente juste à côté de lui. Et les petits enfants sont aussi ravis de pouvoir profiter de la mer, à deux pas de la maison de leur grand-mère. "C'est cool de pouvoir passer des vacances dans le sud. On va pouvoir faire de la planche à voile toute la semaine", explique un adolescent.

Bonne nouvelle pour ce dernier : le soleil sera au rendez-vous toute la semaine prochaine sur la Côte d'Azur.