En couple, Camille désespère : son conjoint n'a toujours pas fait le deuil de son premier amour

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Camille, en couple depuis trois ans avec un homme, explique que son conjoint reste très attaché à son premier amour, ce qui met leur relation amoureuse en péril.

S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas contrôler, ce sont les sentiments au sein d'un couple. Camille, jeune Mancelle de 26 ans, en a fait les frais. Au micro de la libre antenne, elle s'est confiée sur sa situation : celle d'une femme amoureuse, dont l'amour est contrarié par un autre : celui de son partenaire pour son premier amour. "J'ai rencontré mon copain sur internet il y a à peu près trois ans et ça a été tout de suite le coup de foudre de mon côté. Il paraissait du sien aussi. Et suite à ça, j'ai découvert au bout de trois mois qu'il n'avait pas fait son deuil de son premier amour", commence-t-elle.

"J'ai totalement compris son désarroi"

Au sein de son couple, Camille a eu rapidement des soupçons. "Je le trouvais très distant avec moi", explique-t-elle. "Alors j'ai eu le malheur de regarder dans son téléphone et j'ai vu moult messages adressés à son premier amour." Face à la cinquantaine de déclarations d'amour, Camille est sous le choc. Elle laisse passer la nuit pour lui en parler calmement le lendemain matin puis se montre compréhensive.

"J'ai totalement compris son désarroi et en fait, je me suis mise à sa place et je me suis dit que même moi, ma pauvre petite personne, au bout de trois mois, je n'étais que ridicule par rapport aux sept années passées lors desquelles il a vécu un calvaire", confie Camille. Suite à leur discussion, celui-ci décide de couper les ponts, en vain. "Madame est revenue vers lui, comprenant qu'il s'est délesté de sa personne, en lui promettant monts et merveilles", ajoute-t-elle, agacée.

La difficulté de passer à autre chose…

Mais son partenaire résiste. Alors que Camille lui souffle d'aller la retrouver, celui-ci lui promet qu'il est vraiment amoureux d'elle et que son premier amour n'est finalement devenu qu'un fantasme. "Je l'ai cru." Pourtant convaincue par la sincérité de son conjoint, Camille se sent cependant rongée par la situation. "J'ai pris énormément sur moi pour qu'il se sorte de ses blessures, jusqu'à m'oublier dans la relation. Et plus le temps est passé, plus j'ai ressenti de la haine", livre-t-elle.

Malgré les preuves d'amour, elle n'arrive pas à passer à autre chose. "Il m'aime, ça c'est un fait, je n'en ai jamais douté. Mais le fait que ce ne soit plus elle et que ce soit seulement moi aujourd'hui, je ne l'ai jamais ressenti", s'attriste la jeune femme. La situation l'emprisonne, au point de l'empêcher de se projeter sereinement et de le faire payer à son partenaire.

… Et l'impossibilité de se projeter

"Ce qui me fait peur et ce qui m'empêche d'avancer, c'est de me dire que si aujourd'hui il est prêt, je n'ai pas la certitude - et je ne l'aurais jamais - que dans dix, 15 ou 20 ans il n'ira pas la retrouver", révèle Camille.

Et le piège de sa pensée se referme sur elle : le moindre détail insignifiant ou hors contexte ramènera Camille à cette histoire et la fera douter sur la sincérité de son jules. Et elle en a conscience. "J'aimerais réellement passer à autre chose mais entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé", explique-t-elle. Elle envisage tout de même une solution : la thérapie de couple, pour elle et son conjoint.